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「2026桃園之星」圓滿落幕　歌舞展現城市多元共融能量

▲2026桃園之星圓滿落幕

▲頒發優良私立就業服務機構得獎企業。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局主辦的「2026桃園之星-外國人才藝競賽總決賽暨優良私立就業服務機構及外國人表揚」活動，12日在中原大學培英廳圓滿落幕。來自菲律賓、印尼、越南、泰國等不同國籍的外國朋友(移工)，以精彩歌聲、舞蹈與創意演出展現自信，觀眾掌聲與歡呼不斷，為桃園注入滿滿多元文化活力。

▲2026桃園之星圓滿落幕

▲印尼移工舞蹈表演。（圖／記者楊淑媛攝）

副市長王明鉅表示，每年的「桃園之星」活動，分為歌唱組、舞蹈組比賽，是在桃園工作的外國人年度盛事，每位參賽者從準備、練習到登台演出，都展現出勇氣與努力，也讓更多市民朋友透過表演認識東南亞等各國不同文化。

優勝隊伍　獲邀珍珠海岸國際音樂節演出

而今日在「桃園之星」總決賽，榮獲優勝的參賽隊伍，也將獲市府邀請參加8月於竹圍漁港舉行的珍珠海岸國際音樂節演出。除了「桃園之星」歌唱組、舞蹈組比賽，還有分成產業組和社會組的優良外國人表揚，以及優良私立就業服務機構的表揚。

▲2026桃園之星圓滿落幕

▲2026桃園之星歌唱組冠軍。（圖／記者楊淑媛攝）

王明鉅說，桃園的移工人數逾13萬人，居全國之冠；桃園的工業產值也已經接近5兆元，這其中有許多外國朋友(移工)對產業的貢獻，非常感謝他們，希望他們能在台灣快樂工作、安心的生活。

▲2026桃園之星圓滿落幕

▲2026桃園之星舞蹈組冠軍。（圖／記者楊淑媛攝）

勞動局局長李賢祥指出，桃園是產業重鎮，也是許多外國朋友工作與生活的重要城市。外國朋友長期投入各行各業，為桃園產業發展與社會運作帶來重要貢獻。市府除持續重視外國朋友的勞動權益、生活照顧與職場安全，也希望透過才藝競賽與公開表揚，讓社會大眾看見外國朋友在工作之外的熱情、才華與文化魅力。

優良私立就業服務機構得獎企業有：長河人力資源公司、華軒國際管理公司、恆力國際人力仲介公司、寬騰國際公司、泰森國際企業等5家。

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