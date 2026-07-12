巴威攪局分科測驗延後！新北限量送「鐵定包中」茶包應援考生

▲12日起歡迎索取免費「鐵定包中」包種茶包，祝福考生包中金榜。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

115學年度分科測驗因中度颱風巴威影響，考試順延至7月13日、14日舉行。為替考生加油打氣，新北市農業局推出限定款「鐵定包中」包種茶包，自今天（12日）起於新北4處考場考生休息區、新店文山茶推廣中心及雙北4間文昌廟限量免費發送，藉由包種茶「包中」的吉祥諧音，祝福考生應試順利、金榜題名。

115學年度分科測驗已公告延至7月13、14日舉行，並於12日下午4時至6時開放考生查看試場及座位。新北市農業局特別準備「鐵定包中」包種茶包，於板橋高中、新莊高中、新北高中及永平高中等4處新北考場的考生休息區限量發送，另於新北市農會文山茶推廣中心（新店區北新路3段148號）同步提供民眾免費索取。

▲包種茶不僅是考生必備，也推薦贈送給身邊面臨求職或創業考驗的親友，傳遞祝福。

除了考場外，民眾若前往中和烘爐地南山福德宮、板橋慈惠宮、板橋深丘福德宮及雙連文昌宮等4間文昌廟參拜，也可向服務台洽詢領取茶包，數量有限，送完為止。

農業局表示，夏季天氣炎熱，包種茶也很適合製作冷泡茶飲用，只要前一晚將茶包放入瓶裝水中，稍微搖晃後放入冰箱冷藏，隔天即可享受帶有蘭花清香的冷泡包種茶，不僅消暑解渴，也能舒緩考前緊張情緒。

▲包種茶諧音「包中」，象徵應試順利、金榜題名的好彩頭。

新北市是全台包種茶主要產區，包種茶以獨特的蘭花香聞名，也是台灣最具代表性的特色茶之一。新北市農會文山茶共同產銷推廣中心主任翁啟二表示，「包種」與「包中」諧音，不只是考生的最佳應援小物，也很適合作為送給求職、創業親友的祝福禮。若前往文昌廟祈福，也可準備包種茶、蘿蔔及蘋果作為供品，象徵「包中」、「好彩頭」，為人生重要考驗增添好運。

農業局長諶錫輝表示，新北市擁有全國最多冠軍製茶師，近年新北好茶更屢獲國際大獎，希望透過「鐵定包中」包種茶，陪伴考生迎戰分科測驗，祝福大家順利考取理想成績，也邀請民眾一起支持新北優質在地農產品。

農業局提醒，民眾即日起可前往新北市農會文山茶推廣中心（新北市新店區北新路3段148號）領取限定茶包，相關活動資訊亦可至「新北市農業局-稼日蒔光」臉書粉絲專頁查詢。