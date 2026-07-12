菜市場創意大變身　南投市傳統市場藝術節7／18、19半山夢工廠開市

▲《2026傳統市場藝術節-半山有蔬袋》活動本周末登場。（圖／南投市公所提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投市公所為翻轉民眾對傳統市場的刻板印象、推廣在地市場文化與特色產業，將於7月18、19日主辦「2026傳統市場藝術節－半山有蔬袋」活動，結合傳統市場攤商、名人論壇、茶薰六感體驗、全民估價王、童玩闖關等 ，與半山夢工廠打造最「潮」的市場藝術節，邀請民眾重新感受傳統市場的溫度與魅力。

市公所指出，本次活動集結南投公有零售市場、中興第一市場、中興第三市場及草屯公有零售市場等特色攤商共同參與，展售內容包括新鮮蔬果、肉乾、碗粿、意麵、滷味、咖啡甜點等，以及市場中的獨立書店，並安排「質感市場攤商」專區，以感學陳列與風格化佈置重新詮釋市場空間，讓傳統市場不再只是買菜的地方，而是具備文化感、觀光感與生活感的城市交流場域，也讓更多民眾認識南投市場文化與在地故事。

現場也將規劃多人木屐、踩高蹺、呼拉圈、打彈珠、丟沙包、戳戳樂等懷舊童玩闖關，還有 「全民估價王」、「蔬菜盲盒」等市場互動遊戲，讓民眾透過趣味方式認識市場文化與蔬果知識，更結合台灣經典市場元素打造的「茄芷袋盲包」活動，作為熱門打卡亮點，民眾消費滿額即可抽取茄芷袋驚喜好禮；另有「來市場泡茶」主題亮點，邀請南投縣松嶺茶藝文化協會帶來「茶薰六感體驗」，讓民眾逛市場、買好物時也能體驗結合茶香蒸氣、五感療癒的市場版「Tea Spa」，在茶香環繞中放鬆身心，翻轉大眾對傳統市場的想像。

「名人論壇」也將於7月18日上午10時舉辦，以「傳統市場及城市發展」為主題，邀集「吊車大王」胡漢龑、草屯鎮長簡賜勝、名間鄉長陳翰立，以及大學校長、基金會理事長、青年代表、市場代表等共同對談，從城市發展、地方創生、市場文化與青年參與等面向，探討傳統市場未來的發展可能，進一步帶動南投市場及周邊商圈的人潮與消費活力。