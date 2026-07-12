每月匯5萬給媽媽存嫁妝！32年後討360萬　法院1理由判敗訴

▲32年前每月匯5萬給母親，女兒討360萬被拒，法院判敗訴。（圖／記者林東良攝）

記者董美琪／綜合報導

台南一名劉姓女子主張，自己從32年前起（民國83年至87年間）每月固定匯款5萬元到母親劉姓婦人的郵局帳戶，雙方當時約定，錢只是暫時寄放，由母親代為保管，未來將作為她出嫁時的嫁妝。多年後她向母親要求返還，卻遭拒絕，因此提起民事訴訟，請求返還360萬元。

劉女指出，母親一直不願承認雙方曾有「寄放金錢」的約定，自己多次催討都沒有結果，因此依「消費寄託」法律關係向法院提告，並請求母親返還360萬元。

不過，母親則否認相關說法，強調兩人從未約定代為保管嫁妝，認為女兒過去匯入帳戶的款項，性質應屬孝親費、生活扶養費或贈與，而非寄放金錢；此外，部分匯款也並非女兒本人存入，金額與時間點也和對方主張有所出入。她另主張，即使真有請求權，也早已超過法律規定的消滅時效。

台南地方法院審理後指出，依民法規定，金錢雖可成立「消費寄託」，但主張雙方存在寄託契約的一方，仍須提出證據，證明除了金錢交付之外，雙方確實有「代為保管、日後返還」的共同意思表示。

法院表示，雖然原告提出匯款紀錄，證明曾把錢匯給母親，但光靠匯款紀錄，不能證明這筆錢是寄放、日後要返還，也可能是孝親費、贈與或借款等其他用途。由於原告沒有提出其他證據證明雙方曾有代管嫁妝的約定，因此無法認定消費寄託關係存在。

法院認為，劉女只有匯款紀錄，卻無法證明母女曾約定由母親代為保管、日後返還這筆錢，因此判她敗訴，360萬元不用返還。至於母親主張請求權已超過15年時效，法院因認定寄放金錢的約定本身就無法證明，因此未再審理這部分。