停收2天垃圾爆量！基隆250名清潔隊員總動員　全力恢復市容

▲巴威颱風後大清掃！基隆250名清潔隊員總動員，垃圾清運加開班次。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

受巴威颱風影響，基隆市垃圾停收2天，今天（12日）恢復垃圾清運作業。基隆市環保局一早即動員超過250名清潔隊員投入市容復原工作，全面清理主要幹道及重點區域的道路散落物、樹枝及風災廢棄物，同時加開垃圾收運班次，盼在最短時間內恢復市容整潔。

環保局表示，今天上午除維持11處定時定點垃圾收運外，下午及晚間也加開清運班次，全市45條垃圾清運路線及30條資源回收路線全面出動，加速清運民眾於颱風停收期間累積的垃圾，減少垃圾堆置情形，讓市容儘速恢復正常。

環保局指出，除垃圾清運外，清潔隊員也同步投入道路環境整理，針對主要道路及重點區域清除颱風造成的散落物與風災廢棄物，確保道路通行安全及市容整潔。

環保局長馬仲豪表示，颱風過後，清潔隊同仁立即投入道路清理及垃圾收運工作，從上午一路忙到晚間，感謝所有第一線清潔隊員不畏辛勞、堅守崗位，也感謝市民配合垃圾清運時間，共同攜手恢復乾淨整潔的市容，讓市民在週一上班、上學時，都能擁有安全、乾淨的生活環境。

環保局也提醒，若民眾發現颱風過後仍有需加強清理的地點，可撥打1999市民服務專線反映，環保局將儘速派員處理，提供必要協助，加快災後環境復原。