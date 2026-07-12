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西門町輪椅彩券伯氣哭！40張彩券遭偷　網友合力逮到人了

記者董美琪／綜合報導

台北市西門町今（12日）晚間發生疑似彩券竊案。一名網友在社群平台發文指出，晚間約6時20分，在西門町H&M附近，一名男子疑似趁彩券攤輪椅老伯未注意時，將一整疊彩券塞進口袋後離開現場。警方獲報趕抵時，剛好有熱心民眾將疑似犯嫌攔下並指認，警方隨即將人上銬帶回調查，全案仍待進一步釐清。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

▲西門町輪椅彩券伯疑遭偷走40張彩券。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

原PO在臉書《爆廢公社》表示，「有位人士把一疊彩券收進左邊口袋揚長而去，人家伯伯很努力地賣彩券，一張才賺多少錢？你把一疊偷走人家要賺多久才能打平」，表示看伯伯哭很心疼，希望透過網路分享，讓壞人受到制裁。

消息曝光後，引發不少網友關注。貼文發布後不久，就有附近民眾發現疑似涉案男子，隨即將人攔下並帶回現場，警方依照目擊者指認，當場將男子控制並帶回調查。據了解，遭竊彩券共40張、總價值約8000元，目前已全數尋回，不過男子否認犯案。

▲▼男子趁輪椅彩券攤老翁不備偷走整疊彩券，逃跑途中遭警逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲男子趁輪椅彩券攤老翁不備偷走整疊彩券，逃跑途中遭警逮捕送辦。（圖／記者張君豪翻攝）

萬華分局西門町派出所獲報後立即派遣巡邏警力到場，同時調閱周邊監視器畫面，並依據現場民眾指認，查獲72歲簡姓男子，隨即依法帶回偵辦。警方指出，失竊彩券已經尋回，全案將持續釐清案情。

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