世界級純淨好蜜！新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎

▲紫東社區養蜂產蜜注重自然環境的維護，農作物不使用化學肥料與農藥，以避免毒害蜜蜂神經系統，也不使用除草劑，讓蜜蜂有充足的蜜源。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市優質蜂蜜再傳國際捷報！平溪區紫東社區以在地特色蜂蜜「紅淡蜜」，榮獲有「食品界米其林」美譽的國際風味評鑑所（International Taste Institute，iTi）2026年「風味絕佳獎章（Superior Taste Award）」二星獎章，成功讓新北在地農特產品站上國際舞台。

新北市農業局表示，平溪紫東社區擁有豐富林相及純淨水源，孕育優質自然生態環境，社區多年來推動友善農業，以臺灣原生樹種「森氏紅淡比」作為主要蜜源植物，讓蜜蜂在無污染森林中採集花蜜，釀造出具有獨特地方風味的「紅淡蜜」。

▲平溪區山林盛開的紅淡比花正是「紅淡蜜」的純淨蜜源。

此次獲獎的「紫東饌紅淡蜜」，經過iTi極為嚴格的盲測評選，由國際知名米其林星級主廚及頂尖侍酒師組成的評審團進行風味鑑定，在全球眾多參賽產品中脫穎而出，榮獲代表「頂級風味（Remarkable）」的二星獎章，展現世界級品質與風味。

農業局指出，紫東社區近年以紅淡蜜為核心發展林下經濟，蜂箱數量已由3年前約1000箱成長至目前約3000箱，逐步建立養蜂、採收、加工及體驗等完整產業鏈，不僅提升地方產業價值，也將營運盈餘回饋社區，推動「共益廚房」，並透過「綠色照顧計畫」促進青銀共融。

▲平溪紫東社區「紅淡蜜」榮獲比利時iTQi國際風味絕佳獎肯定。

除了品嚐獲獎蜂蜜外，遊客還可體驗蜂蠟DIY藍染、水苔球DIY等特色活動，並享用結合蜂蜜入菜的在地風味料理。社區也串聯淡蘭古道、平溪鐵道等周邊景點，打造四季皆宜的生態旅遊行程，提供民眾深度探索平溪自然與農村文化的新選擇。

新北市農業局長諶錫輝表示，面對農村產業轉型及高齡化挑戰，紫東社區透過友善生態養蜂模式發展林下經濟，成功孕育世界級優質蜂蜜，也成為農村再生的重要典範。農村再生強調以社區為主體，透過盤點在地資源、凝聚居民共識，兼顧生活、生產與生態發展，實踐永續農村願景。

▲平溪紫東社區蜂蠟藍染。