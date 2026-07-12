　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

世界級純淨好蜜！新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎

▲新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎。（圖／新北市農業局提供）

▲紫東社區養蜂產蜜注重自然環境的維護，農作物不使用化學肥料與農藥，以避免毒害蜜蜂神經系統，也不使用除草劑，讓蜜蜂有充足的蜜源。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市優質蜂蜜再傳國際捷報！平溪區紫東社區以在地特色蜂蜜「紅淡蜜」，榮獲有「食品界米其林」美譽的國際風味評鑑所（International Taste Institute，iTi）2026年「風味絕佳獎章（Superior Taste Award）」二星獎章，成功讓新北在地農特產品站上國際舞台。

新北市農業局表示，平溪紫東社區擁有豐富林相及純淨水源，孕育優質自然生態環境，社區多年來推動友善農業，以臺灣原生樹種「森氏紅淡比」作為主要蜜源植物，讓蜜蜂在無污染森林中採集花蜜，釀造出具有獨特地方風味的「紅淡蜜」。

▲新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪區山林盛開的紅淡比花正是「紅淡蜜」的純淨蜜源。

此次獲獎的「紫東饌紅淡蜜」，經過iTi極為嚴格的盲測評選，由國際知名米其林星級主廚及頂尖侍酒師組成的評審團進行風味鑑定，在全球眾多參賽產品中脫穎而出，榮獲代表「頂級風味（Remarkable）」的二星獎章，展現世界級品質與風味。

農業局指出，紫東社區近年以紅淡蜜為核心發展林下經濟，蜂箱數量已由3年前約1000箱成長至目前約3000箱，逐步建立養蜂、採收、加工及體驗等完整產業鏈，不僅提升地方產業價值，也將營運盈餘回饋社區，推動「共益廚房」，並透過「綠色照顧計畫」促進青銀共融。

▲新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪紫東社區「紅淡蜜」榮獲比利時iTQi國際風味絕佳獎肯定。

除了品嚐獲獎蜂蜜外，遊客還可體驗蜂蠟DIY藍染、水苔球DIY等特色活動，並享用結合蜂蜜入菜的在地風味料理。社區也串聯淡蘭古道、平溪鐵道等周邊景點，打造四季皆宜的生態旅遊行程，提供民眾深度探索平溪自然與農村文化的新選擇。

新北市農業局長諶錫輝表示，面對農村產業轉型及高齡化挑戰，紫東社區透過友善生態養蜂模式發展林下經濟，成功孕育世界級優質蜂蜜，也成為農村再生的重要典範。農村再生強調以社區為主體，透過盤點在地資源、凝聚居民共識，兼顧生活、生產與生態發展，實踐永續農村願景。

▲新北平溪紫東「紅淡蜜」勇奪國際iTi大獎。（圖／新北市農業局提供）

▲平溪紫東社區蜂蠟藍染。

【更多新聞】

►祖母代收教召令　基隆男未向部隊報到下場曝

►幫我寫得悔過一點！偷拍裙底狼找AI代筆　法官認態度欠佳判6月

►巴威豪雨釀災！土石突滑落猛撞基隆民宅　住戶驚魂急撤離

►剛放暑假起口角！基隆19歲姊菜刀砍弟　頸部受傷滿地血

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
特別致謝「卵巢癌逝女主持」　劉冠廷淚揭背後原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／致癌油產品再+2！福壽「知情不報」拖6天　中市府重罰600萬

國道3號南投工務段7／13施工　名間交流道雙向出口匝道4天夜間封閉

仁愛鄉兩天降雨298毫米　清境農場、奧萬大、合歡山7／13恢復開放

巴威過境　桃園動員環保志工8600人恢復市容

菜市場創意大變身　南投市傳統市場藝術節7／18、19半山夢工廠開市

公路局全力搶通　桃園復興區台7線部分路段開放通車

「2026桃園之星」圓滿落幕　歌舞展現城市多元共融能量

快訊／巴威重創苗栗南庄！百餘人受困　東河村明停班停課

巴威攪局分科測驗延後！新北限量送「鐵定包中」茶包應援考生

停收2天垃圾爆量！基隆250名清潔隊員總動員　全力恢復市容

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

哈米尼葬禮驚見「超市冷藏車」運靈柩　芬蘭民眾傻眼

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

快訊／致癌油產品再+2！福壽「知情不報」拖6天　中市府重罰600萬

國道3號南投工務段7／13施工　名間交流道雙向出口匝道4天夜間封閉

仁愛鄉兩天降雨298毫米　清境農場、奧萬大、合歡山7／13恢復開放

巴威過境　桃園動員環保志工8600人恢復市容

菜市場創意大變身　南投市傳統市場藝術節7／18、19半山夢工廠開市

公路局全力搶通　桃園復興區台7線部分路段開放通車

「2026桃園之星」圓滿落幕　歌舞展現城市多元共融能量

快訊／巴威重創苗栗南庄！百餘人受困　東河村明停班停課

巴威攪局分科測驗延後！新北限量送「鐵定包中」茶包應援考生

停收2天垃圾爆量！基隆250名清潔隊員總動員　全力恢復市容

國安基金退場清算今開獎　台股護盤勝率近8成

日本惜食新招！賣剩麵包放進販賣機打折賣　還能變成啤酒

快訊／致癌油產品再+2！福壽「知情不報」拖6天　中市府重罰600萬

愛上布拉格「奧捷雙國」慢旅行　世界遺產與湖光山色一次收藏

連休卡位提前開搶　搭「精品星悅」直奔山口祕境

懂玩的人都這樣安排！克.斯.蒙五大必體驗一次收藏

A-Lin後台揪蔡依林喝酒　看她喝完急喊：杯子要還我！

地方熱門新聞

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

桃園逾6萬戶停電　台電冒風雨拚復電

土石突滑落猛撞基隆宅　住戶驚魂急撤離

旅美少女華鈺萱　推動免費遠距雙語公益教學

桃園率先訂法強制拖吊　半年移置64輛廢車

巴威遠離　桃園7/12這區景點仍休園

「桃園之星」外國人才藝競賽總決賽　7/12登場

颱風過境！張善政：清潔隊7／12加班收運垃圾

女童深夜獨行　成功警助南非家庭團圓

快訊／巴威重創苗栗南庄！東河村明停班停課

台南永康高地也淹近20公分！李鎮國疑地下排水溝崩壞促全面檢測

萬里溪堰塞湖降為黃色警戒　居民仍應做好撤離準備

西螺福興宮太平媽成長營登場

基隆250名清潔隊員總動　全力恢復市容

更多熱門

相關新聞

巴威遠離！台2線瑞濱至鼻頭恢復通行

巴威遠離！台2線瑞濱至鼻頭恢復通行

中度颱風巴威帶來強風豪雨，交通部公路局北區養護工程分局基隆工務段依中央氣象署風雨預報，於10日晚間10時預警性封閉台2線75K至84K（瑞濱至鼻頭）路段。隨著颱風逐漸遠離，道路經巡查確認安全無虞後，今天（12日）上午7時解除封閉，恢復車輛通行，瑞芳警分局也同步解除交通管制，並持續派遣警力巡查沿線路況，確保行車安全。

3公尺沙牆力抗巴威　福隆沙雕拚7／13開放

3公尺沙牆力抗巴威　福隆沙雕拚7／13開放

基隆、新北1.6萬戶停電　台電復電9成持續搶修

基隆、新北1.6萬戶停電　台電復電9成持續搶修

夏日毛孩過敏拉警報　新北動保處開課教防敏照護

夏日毛孩過敏拉警報　新北動保處開課教防敏照護

東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

東北角紫海膽迎最佳賞味期　鮮甜海洋珍饈正當時

關鍵字：

新北市平溪紫東蜂蜜紅淡蜜

讀者迴響

熱門新聞

17歲護專男陳屍客家文物館　母接死訊悲痛錯愕

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

魔王級挑戰來了！巴威走後各地飛機「朝桃機前進」

巴威「繞過台灣」往大陸　原因曝光

索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

富國島快艇翻覆「全船落海」 15死

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

二伯早就被盯4年！陳沂揭「日牌沒提告原因」

世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光

綠議員批放颱風假「經濟損失450億」　蔣萬安霸氣回應

快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

世足賽球衣幾乎都賣光！33歲台女星「穿童裝size進場」

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

更多

最夯影音

更多
巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈
直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面