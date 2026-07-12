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國道3號南投工務段7／13施工　名間交流道雙向出口匝道4天夜間封閉

▲國道3號名間交流道雙向出口匝道明晚起封閉施工，用路人宜改行替代路線。（圖／高公局中區養工分局提供）

▲國道3號名間交流道雙向出口匝道明晚起封閉施工，用路人宜改行替代路線。（圖／高公局中區養工分局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

高速公路局中區養護工程分局為辦理「115年中分局瀝青混凝土路面整修工程-南投工務段」，訂於7月13日(星期一)至16日(星期四)共計4天，每日夜間9時至翌日清晨6時將封閉國道3號名間交流道雙向出口匝道，以進行施工。

中分局呼籲，施工期間預計行經該路段之用路人，上高速公路前請先蒐集相關路況，並可利用下列改道路線，以提前應變或避開施工壅塞路段：

▲115年7月13日至16日每日21時至翌日6時，國道3號名間交流道雙向出口匝道封閉施工。（圖／高公局中區養工分局提供）

一、封閉名間南向出口：國道3號南投交流道南向出口→台3線環河道路→台3線福岡路一段→台3線南崗路一段→台3線南崗路二段→台3線彰南路一段→台3線彰南路；二、封閉名間北向出口：國道3號竹山交流道北向出口→台3線集山路一段→台3線彰南路一段→台3線南雲路→台3線名竹路→台3線員集路→台3線彰南路。

高速公路局中分局提醒駕駛人，行經交通管制區域請減速慢行，並依既有指示牌面及施工單位所設牌面行駛、遵守管制人員導引，以確保行車安全及施工順利，如遇雨天則順延擇日同時段實施，屆時將另行通知；行駛途中請注意國道資訊可變標誌(CMS)、收聽警察廣播電臺，或查詢高速公路局全球資訊網 www.freeway.gov.tw或1968App，以瞭解最新施工路況。

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