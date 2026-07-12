　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」　尬電師父恐保不住廟

▲▼ 尬電又出事！衛生局稽查玄濟宮遭信徒傘擋　違反這2法送辦 。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東玄濟宮被查出主體建物屬違建，若7月22日前未完成補照，將列入拆除名單 。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

以「紫衣尬電」爆紅的台東玄濟宮，近來爭議持續延燒。除了因宮主鄔馨茹自稱濟顛禪師（外界稱「尬電師父」），稱能與外星人對話，又曾在直播中脫口「讓整個台灣陪葬」等言論引發外界撻伐外，廟方近期還接連遭人丟雞蛋、潑灑穢物，周邊居民更因頻繁衝突與治安問題表達不滿，要求玄濟宮遷離。如今宮廟建物被查出屬違章建築，若22日前未完成補照程序，將列入拆除名單。

▲▼。（圖／記者楊晨東翻攝）

玄濟宮日前南下遶境時，數百名信眾跪地膜拜鄔馨茹的畫面在網路瘋傳，引起外界熱議。隨後有民眾前往廟前潑灑穢物、砸雞蛋抗議，也有網紅到場直播，並與信眾爆發口角衝突，警方數度接獲報案到場維持秩序。連串事件不僅造成地方困擾，也讓周邊部落居民召開會議，公開要求玄濟宮搬離當地。

爭議持續擴大後，有民眾進一步檢舉玄濟宮建築疑似違法。台東縣政府建設處表示，上個月已接獲公所提報的違章建築查報資料，經查確認玄濟宮主體建物未依規定申請建築執照，依法屬違章建築，因此已通知廟方須在30天內完成補照作業，而最後期限就是7月22日。

▲▼台東玄濟宮遭潑穢物，門口張貼公告。（圖／記者楊晨東翻攝）

建設處指出，目前尚未收到玄濟宮提出任何補照申請。若期限屆滿仍未完成相關程序，縣府將依法發出拆除通知，要求廟方自行拆除，並將建物列入違章建築排拆名單；若屆時未自行拆除，後續將由縣府依法執行強制拆除，相關費用也將向廟方收取。

▲▼台東玄濟宮尬電師父遭踢館。（圖／記者楊晨東翻攝）

建設處長蔡勝雄表示，玄濟宮所在地屬城鎮區「乙種建築用地」，依法並非完全沒有補正機會，只要依規定提出申請並完成相關程序，仍有機會使建物取得合法資格。不過，截至目前為止，主管機關仍未收到廟方任何補照文件。

至於外界關注是否會在7月22日後立即拆除，縣府說明，列入排拆名單並不代表會立刻執行拆除作業。由於全縣待拆違章建築數量相當龐大，基於行政量能及資源配置，將優先處理涉及公共安全、具有立即危險性的違建，其餘案件則會依年度預算及排程，逐步辦理拆除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
特別致謝「卵巢癌逝女主持」　劉冠廷淚揭背後原因

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

每月匯5萬給媽媽存嫁妝！32年後討360萬　法院1理由判敗訴

西門町輪椅彩券伯氣哭！40張彩券遭偷　網友合力逮到人了

快訊／World Gym西門店驚傳1男子無呼吸心跳送醫

快訊／對外道路中斷　新竹縣宣布：尖石鄉2村明停班停課

車送修竟回不來！修車工「偷開載妹還賣掉」　下場曝光

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」　尬電師父恐保不住廟

台西鄉代酒駕撞牆「不然要對我怎樣！」　怒嗆民眾畫面全被拍

快訊／180度翻車現場曝！板橋休旅車追撞前車...情侶受傷送醫

假檢警詐騙再現！被害人3張金融卡放家門口花盆下　1912萬沒了

獨／夏朝源8月要出獄了！5億高中生遺產之爭仍未落幕

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

哈米尼葬禮驚見「超市冷藏車」運靈柩　芬蘭民眾傻眼

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

每月匯5萬給媽媽存嫁妝！32年後討360萬　法院1理由判敗訴

西門町輪椅彩券伯氣哭！40張彩券遭偷　網友合力逮到人了

快訊／World Gym西門店驚傳1男子無呼吸心跳送醫

快訊／對外道路中斷　新竹縣宣布：尖石鄉2村明停班停課

車送修竟回不來！修車工「偷開載妹還賣掉」　下場曝光

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」　尬電師父恐保不住廟

台西鄉代酒駕撞牆「不然要對我怎樣！」　怒嗆民眾畫面全被拍

快訊／180度翻車現場曝！板橋休旅車追撞前車...情侶受傷送醫

假檢警詐騙再現！被害人3張金融卡放家門口花盆下　1912萬沒了

獨／夏朝源8月要出獄了！5億高中生遺產之爭仍未落幕

國安基金退場清算今開獎　台股護盤勝率近8成

日本惜食新招！賣剩麵包放進販賣機打折賣　還能變成啤酒

快訊／致癌油產品再+2！福壽「知情不報」拖6天　中市府重罰600萬

愛上布拉格「奧捷雙國」慢旅行　世界遺產與湖光山色一次收藏

連休卡位提前開搶　搭「精品星悅」直奔山口祕境

懂玩的人都這樣安排！克.斯.蒙五大必體驗一次收藏

【震撼畫面曝】新竹內灣溪水暴漲！溪水滾滾快淹到平地！

社會熱門新聞

17歲護專男陳屍客家文物館　母接死訊悲痛錯愕

出國換穿「一雙鞋」　男被判關9年

台南「改裝車殺手」　開車「看到就撞」

女見網友慘遭性侵逼同居2月　遞紙條給弟弟才獲救

高雄騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」

她吸毒27年檢聲押失敗　又是法官陳德池放人

護專生離奇陳屍客家文物館　母淚求真相：為什麼會這樣

台北男閃兵11年「除役才持美護照回台」　法官重判10月、不予緩刑

台中立仁橋下命案　1男明顯死亡

載女兒屍體求「回魂」離奇車禍　廖大乙：神明顯靈攔車

遭神棍性侵200次獲賠130萬　二審一原因歸零

彰化小情侶騎車到台南陳屍海邊 　監視器拍下最後身影

17歲少女、18歲男失蹤！台南黃金海岸尋獲已成浮屍

更多熱門

相關新聞

網傳尬電信徒求巴威撲台　廖大乙怒批

網傳尬電信徒求巴威撲台　廖大乙怒批

強颱巴威來勢洶洶，不少民眾都很擔心颱風可能帶來的災情，沒想到近日網路上傳出疑似「濟顛禪師」信徒要求召喚巴威撲台，引發網友關注。民俗專家廖大乙表示，這樣的言行恐怕會觸犯天條，神威應當是用來庇佑而非恐嚇。不過，台東玄濟宮曾發表聲明，強調官方社群網站僅有臉書與YouTube頻道，網傳的LINE社群對話截圖是否為真，仍有待釐清。

尬電禪師控網路霸凌　廖大乙怒嗆反擊

尬電禪師控網路霸凌　廖大乙怒嗆反擊

吃屎哥、檳榔哥蛋洗玄濟宮　警依法查處

吃屎哥、檳榔哥蛋洗玄濟宮　警依法查處

台東玄濟宮疑「月賺300萬元」！尬電師父發聲了

台東玄濟宮疑「月賺300萬元」！尬電師父發聲了

玄濟宮6月收支明細曝光！「尬電師父」月賺300萬

玄濟宮6月收支明細曝光！「尬電師父」月賺300萬

關鍵字：

台東玄濟宮違建鄔馨茹濟顛禪師尬電師父

讀者迴響

熱門新聞

17歲護專男陳屍客家文物館　母接死訊悲痛錯愕

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

魔王級挑戰來了！巴威走後各地飛機「朝桃機前進」

巴威「繞過台灣」往大陸　原因曝光

索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

中聯油風暴擴大！再增瓦城、鬍鬚張

富國島快艇翻覆「全船落海」 15死

愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻

二伯早就被盯4年！陳沂揭「日牌沒提告原因」

世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光

綠議員批放颱風假「經濟損失450億」　蔣萬安霸氣回應

快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

世足賽球衣幾乎都賣光！33歲台女星「穿童裝size進場」

男出遊發燒竟「確診重大傷病」！醫警告：小心紫外線

更多

最夯影音

更多
巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈
直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面