玄濟宮倒數10天！縣府下「最後通牒」　尬電師父恐保不住廟

▲台東玄濟宮被查出主體建物屬違建，若7月22日前未完成補照，將列入拆除名單 。（圖／記者楊晨東翻攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

以「紫衣尬電」爆紅的台東玄濟宮，近來爭議持續延燒。除了因宮主鄔馨茹自稱濟顛禪師（外界稱「尬電師父」），稱能與外星人對話，又曾在直播中脫口「讓整個台灣陪葬」等言論引發外界撻伐外，廟方近期還接連遭人丟雞蛋、潑灑穢物，周邊居民更因頻繁衝突與治安問題表達不滿，要求玄濟宮遷離。如今宮廟建物被查出屬違章建築，若22日前未完成補照程序，將列入拆除名單。

玄濟宮日前南下遶境時，數百名信眾跪地膜拜鄔馨茹的畫面在網路瘋傳，引起外界熱議。隨後有民眾前往廟前潑灑穢物、砸雞蛋抗議，也有網紅到場直播，並與信眾爆發口角衝突，警方數度接獲報案到場維持秩序。連串事件不僅造成地方困擾，也讓周邊部落居民召開會議，公開要求玄濟宮搬離當地。

爭議持續擴大後，有民眾進一步檢舉玄濟宮建築疑似違法。台東縣政府建設處表示，上個月已接獲公所提報的違章建築查報資料，經查確認玄濟宮主體建物未依規定申請建築執照，依法屬違章建築，因此已通知廟方須在30天內完成補照作業，而最後期限就是7月22日。

建設處指出，目前尚未收到玄濟宮提出任何補照申請。若期限屆滿仍未完成相關程序，縣府將依法發出拆除通知，要求廟方自行拆除，並將建物列入違章建築排拆名單；若屆時未自行拆除，後續將由縣府依法執行強制拆除，相關費用也將向廟方收取。

建設處長蔡勝雄表示，玄濟宮所在地屬城鎮區「乙種建築用地」，依法並非完全沒有補正機會，只要依規定提出申請並完成相關程序，仍有機會使建物取得合法資格。不過，截至目前為止，主管機關仍未收到廟方任何補照文件。

至於外界關注是否會在7月22日後立即拆除，縣府說明，列入排拆名單並不代表會立刻執行拆除作業。由於全縣待拆違章建築數量相當龐大，基於行政量能及資源配置，將優先處理涉及公共安全、具有立即危險性的違建，其餘案件則會依年度預算及排程，逐步辦理拆除。