台西鄉代酒駕撞牆「不然要對我怎樣！」　怒嗆民眾畫面全被拍

記者游瓊華、董美琪／雲林報導

雲林縣台西鄉代表陳文求昨（11）日晚間在颱風期間外出跑攤飲酒，活動結束後仍自行駕車返家，途中自撞安西府廣場圍牆。事故發生後，現場民眾見狀立即上前攔阻，陳文求不僅情緒激動，還怒嗆「不然要對我怎樣！」，甚至一度想再次開車離去，直到警方趕抵現場才將他制止。經酒測後，呼氣酒精濃度高達1毫克，全案依公共危險罪移送雲林地檢署偵辦。

▲▼台西鄉代表陳文求酒駕自撞安西府廣場圍牆，被民眾攔下後怒嗆「不然要對我怎樣」，還一度想再開車離開，直到警方到場制止。（圖／翻攝自記者爆料網）



有民眾將事發經過錄影並上傳網路。畫面顯示，陳文求從駕駛座下車時腳步踉蹌、身形不穩，差點當場跌倒，隨後對圍觀民眾怒吼：「不然要對我怎樣！」並不斷飆罵髒話。

面對民眾勸阻，陳文求反問：「我不開車回家嗎？」民眾則回應：「喝酒就是不能開車，這是政府法令規定的。」但陳文求仍不滿表示：「我不能開車，不行，不行你要怎樣！」之後態度一度放軟，向民眾說「拍謝啦！讓我好好回家」，卻又補了一句「不要惹我！」，接著再度坐回駕駛座，企圖駕車離開，直到警方抵達，以巡邏車擋住去路，才未再駛離現場。

台西分局指出，崙豐派出所於11日晚間接獲民眾報案，指稱臺西鄉安西府廣場發生自小客車自撞事故，員警隨即前往處理。經查，66歲陳姓男子駕駛自小客車發生事故，警方依法進行酒測，結果呼氣酒精濃度超過法定標準，依現場蒐證及查證結果，認定涉嫌公共危險罪，依法移送雲林地方檢察署偵辦。

警方提醒，酒後駕車會降低駕駛人的判斷力、反應速度及注意力，大幅提高交通事故風險。警方將持續加強酒駕取締，對於危害公共安全的酒駕行為依法嚴辦，絕不寬貸，也呼籲民眾務必遵守「酒後不開車、開車不喝酒」，共同維護用路安全。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。