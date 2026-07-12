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唐從聖怨颱風停班課「劇團被迫停演」　衛武營說明取消活動原因

▲▼唐從聖怨颱風演出取消　衛武營回應了「每一步都尊重表演團隊選擇」。（圖／翻攝自衛武營臉書）

▲唐從聖怨颱風停班課「劇團被迫停演」，衛武營說明取消活動原因。（圖／翻攝自衛武營臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

受巴威颱風影響，高雄市7月11日停班課，果陀劇場原訂11日在高雄衛武營演出的舞台劇《生命中最美好的5分鐘》宣告取消，參與演出的藝人唐從聖感嘆，高雄當天實際「無風無雨」，劇團依法配合取消活，卻只能自己吞下百萬虧損，「這算天災，還是人禍」。對此，衛武營12日傍晚發布公告，說明演出取消原因。

停班課演出取消　衛武營：以安全為最高原則

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衛武營國家藝術文化中心12日下午4點多表示，果陀劇場11日原訂在衛武營演出的《生命中最美好的5分鐘》，因高雄市宣布停班停課，演出取消引發社會各界的關心，「作為國家級的公共藝文場館，在面對颱風等天然災害的特殊時刻，為了守護所有前來劇場的觀眾、遠道而來的演出團隊，衛武營始終必須謹慎地以地方政府發布的停班停課資訊，作為最核心的安全配合準則」。

尊重團隊演出意願　全力協調行政與技術支援

衛武營指出，他們深知藝術創作的不易，因此在風雨變化的過程中，第一時間主動與表演團隊展開緊密溝通，充分詢問並尊重團隊的演出意願，「只要團隊評估其狀況可行、且渴望與觀眾見面，並在確保場館同仁出勤安全與個人意願的前提下，我們都會全力以赴，積極協調場館的所有行政、技術人力與配套措施，維持原本的演出規劃，期盼能陪伴團隊夥伴們一起在舞台上圓夢。」

衛武營說，若在各方考量下最終仍無法如期演出，他們也會積極與團隊協調未來可延期的檔期，在每一步處置中，他們都充分尊重表演團隊的選擇，並盡全力提供最大的行政與實質協助，做團隊最堅實的後盾。

衛武營表示，面對極端氣候等不可控的天然災害挑戰，如何在推動表演藝術、保障團隊權益與維護大眾人身安全之間取得平衡，確實是個不容忽視的課題，「期待社會各界對天然災害的應對處置有更多共識，凝聚智慧，找出更圓滿的因應之道，場館也將繼續努力扮演表演團隊及觀眾之間的橋樑，讓每一次在劇場的相遇，都能在最安心、最美好的時刻發生。」

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