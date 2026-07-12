陸男想拿台灣長期居留！結婚9年卻分居4年　行政院出手駁回

▲中國籍楊男想申請台灣長期居留，但因與妻子分居4年多、婚姻狀況遭質疑，被內政部駁回。（圖／記者黃宥寧攝）



記者董美琪／綜合報導

一名中國籍楊姓男子向內政部申請在台長期居留，但因與妻子分居超過4年，且妻子一再表明想離婚，加上夫妻兩人接受移民署訪談時，對婚姻狀況及生活細節說法有不少出入，內政部認定婚姻真實性存疑，因此駁回長期居留申請，同時撤銷依親居留資格。楊男不服提出訴願，認為自己婚姻仍合法存在，在台灣也有工作和住處，政府不該取消他的居留資格。不過，行政院近日仍駁回訴願，維持內政部原本的決定。

根據行政院7月2日公布的訴願決定書，楊男與原本住在中國、後來在台灣設籍的楊姓女子，於民國106年在中國結婚。楊女過去曾有兩段婚姻，前兩任丈夫都是台灣人，這次則是她第3次結婚。

楊男107年獲准來台依親居留，112年再次換發依親居留證，有效期限到116年。114年申請長期居留時，移民署訪查發現，夫妻並未共同生活，也沒有合理理由長期分居，雙方對婚姻及生活情況的說法和相關證據也有不少矛盾，因此內政部決定不核准長期居留，並廢止依親居留許可、註銷依親居留證，同時限制他1年內不得再申請依親居留或長期居留。

楊男主張，夫妻原本感情不錯，但109年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，因兩岸往返受到影響，才無法一直住在一起。他表示，雖然妻子因長期分隔而提起離婚訴訟，但台灣高等法院認定自己對婚姻破裂沒有過失，因此沒有判准離婚，目前雙方仍是合法夫妻。

楊男也強調，自己現在已在台灣有穩定工作和固定住所，內政部撤銷居留資格，已影響他因婚姻所享有的居住權益。

不過，內政部指出，就算疫情期間無法見面，夫妻還是可以透過通訊軟體聯絡、維持感情。但移民署基隆市專勤隊114年訪談及實地查訪時發現，兩人不但沒有同住，互動也很少，甚至對彼此是否有前科、財務狀況、身體情形，以及平常如何聯絡等問題，回答都出現明顯落差，也看不出有一起經營婚姻、共同生活的打算。

行政院訴願審議委員會進一步指出，楊男的律師曾在離婚訴訟中表示，希望等楊男取得長期居留資格後，再處理離婚事宜。此外，依據移民署訪查資料，兩人已分居4年多。楊女表示，楊男經常回中國，每次停留時間長達半年到一年半，結婚8年來，有超過一半時間都在打離婚官司，她甚至形容自己因婚姻問題「快精神崩潰」。

委員會認為，政府有責任確認婚姻移民是否真的以共同生活為目的，而不是只靠結婚取得在台居留資格，因此透過面談、訪查了解婚姻真實情況，屬於必要的行政調查程序。

委員會表示，大陸地區人民申請在台長期居留涉及國家利益，內政部有權就婚姻是否具有真實共同生活基礎進行獨立判斷，不會因法院沒有判准離婚，就一定認定婚姻關係正常。

另外，楊女也向移民署表示，楊男112年3月返台後，在台停留約半年期間，仍對她相當冷淡，不願意積極處理夫妻問題，之後又返回中國。她多次表明婚姻已經無法維持，堅持要離婚，而楊男也沒有積極修補夫妻關係。委員會綜合相關事證後認為，兩人的感情基礎已十分薄弱，婚姻難以維持，因此決定駁回訴願，維持內政部原處分。