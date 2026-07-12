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車送修竟回不來！修車工「偷開載妹還賣掉」　下場曝光

▲▼桃園地方法院外觀。（圖／記者呂佳賢攝）

▲修車廠員工把客人送修的車占為己有，還偷偷開出去使用，最後直接賣掉遭判刑2年。（圖／記者呂佳賢攝）

記者董美琪／綜合報導

桃園一名汽車保修廠林姓員工，受託維修車主車輛期間，竟將車子當成自己的，不僅多次私自開車外出，還在臉書刊登販售訊息，偽造買賣契約，以13萬8000元賣給不知情買家。案件曝光後遭檢方起訴，桃園地方法院依業務侵占、以網際網路對公眾散布而詐欺取財等罪判處有期徒刑2年，犯罪所得及相關犯罪工具均宣告沒收。

判決指出，被告林男是桃園一間汽車保修廠員工，負責輪胎及車體維修工作。車主林姓男子於民國112年11月將自小客車送修，原本交由林男保管維修，不料林男卻未經同意，多次將車輛開出遊玩，甚至搭載女性友人外出。

車主後來收到超速罰單，才發現愛車遭人擅自使用，隨即要求歸還。不過，林男卻以車輛仍有問題需要維修為由拖延返還，直到113年5月，更直接將車子以13萬8000元出售給兵姓男子，將售車款據為己有。

法院調查發現，林男出售車輛前，先以臉書帳號「Andy Lin」在社團刊登賣車資訊，吸引兵男聯繫看車。雙方約定見面後，林男向兵男表示車輛來源正常，沒有動保設定及禁止過戶等問題，還承諾之後會補齊原車主相關證件辦理過戶。

為了取信買家，林男甚至拿出偽造的汽車買賣合約，上面還冒簽原車主姓名。兵男信以為真，當場支付13萬8000元購車，直到事後才發現受騙。

審理期間，林男坦承犯行。不過，他辯稱買賣契約是朋友代為處理，但法官認為無法提出任何可供查證的資料，相關說法只是卸責之詞，因此未予採信。

法院指出，林男利用工作機會侵占客戶車輛，又透過網路刊登不實販售資訊，並持偽造契約詐騙買家，導致原車主及買家雙雙受害，且至今未與兩名被害人達成和解，也沒有賠償損失。

法官審酌，林男犯後已坦承犯行，但犯罪情節及造成的損害不輕，因此依業務侵占罪判刑10個月；另依以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪判刑1年4個月，數罪併罰應執行有期徒刑2年。此外，售車所得13萬8000元，以及犯案使用的手機、偽造買賣契約等，也依法宣告沒收或追徵。全案仍可上訴。

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