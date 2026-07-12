西螺福興宮太平媽成長營登場　120童咒術師傳承愛與信仰

▲西螺太平媽冬令成長營吸引120多名學童參與，在大哥哥、大姊姊陪伴下展開充滿歡笑的寒假學習旅程。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／雲林報導

西螺福興宮「太平媽成長營」今（12）、明2天熱鬧展開，這項深受地方家長與學童喜愛的寒假營隊，今年邁入第36屆，由約65位大專青年共同返鄉規劃、設計課程並擔任隊輔，共吸引120多位國小學童報名參加。營隊今年以超人氣動漫《咒術迴戰》為主題，打造沉浸式學習情境，從闖關遊戲、團隊合作到創意課程，讓孩子化身小小冒險家，也讓西螺福興宮廟埕與活動場地處處洋溢童趣與活力。

西螺福興宮長年推動太平媽成長營，早已成為地方寒暑假最具代表性的公益教育活動之一，每年開放報名總吸引許多家長踴躍替孩子報名，不少家庭更是兄弟姊妹接力參加，陪伴一代又一代孩子成長。對許多西螺鄉親而言，太平媽不僅是守護地方三百餘年的信仰中心，更是陪伴孩子成長的重要力量，透過營隊活動將信仰、人文、教育與品格自然融入生活，在寓教於樂中播下善良、感恩與責任的種子。

▲約65位大學生返鄉投入服務，其中不少曾是成長營學員，如今接棒擔任隊輔，延續太平媽關懷下一代的精神。（圖／記者游瓊華翻攝）



今年課程設計兼具趣味與知識，除了安排團康活動培養團隊合作與人際互動，也結合品格教育、生活科學及日本文化等多元內容。其中科學課程突破以往單純實驗模式，更著重與日常生活連結，隊輔帶領孩子透過槓桿原理了解扳手如何省力，利用伯努利定律認識棒球變化球飛行的秘密，讓原本抽象難懂的科學概念化為貼近生活的有趣知識，孩子們一邊動手操作、一邊驚呼連連，現場笑聲不斷。

營隊最令人感動的，是一群默默付出的青年志工。今年約65位工作團隊中，不少人曾是太平媽成長營的小隊員，從國小開始參與活動，一路參加5至10屆，如今升上大學後特地利用寒假返鄉投入服務，從當年的受照顧者蛻變為照顧別人的隊輔與工作人員，把自己曾經獲得的溫暖再次傳遞給下一代。

▲西螺太平媽冬令成長營吸引120多名學童參與。（圖／記者游瓊華翻攝）

活動期間，大哥哥、大姊姊陪著孩子闖關、遊戲、學習，也耐心傾聽孩子分享生活點滴，建立深厚情誼，展現青年返鄉服務地方、回饋鄉里的感人力量。西螺福興宮董事長楊文鐘表示，太平媽成長營一路走來，最大的特色就是「傳承」，許多隊輔都是從小在成長營長大的孩子，因為曾受到照顧與感動，長大後選擇回來服務，希望把這份善意延續下去。這樣的循環，不僅凝聚青年對家鄉的認同，也讓太平媽守護地方、關懷下一代的精神持續深耕。

楊文鐘強調，希望透過青年學子的熱情與創意，打造兼具教育性、趣味性與品格培養的學習環境，讓孩子在歡樂中探索知識，在陪伴中建立自信，也在太平媽慈悲護佑下學會感恩、互助與分享。未來將持續結合青年力量與社會資源，辦理更多公益教育活動，讓這項深受地方喜愛的品牌營隊持續陪伴更多孩子快樂成長，也讓太平媽關懷地方、傳承文化的精神，一代一代溫暖延續。

▲西螺福興宮董事長楊文鐘表示，許多隊輔都是從小在成長營長大的孩子，希望把這份善意延續下去，也讓太平媽守護地方、關懷下一代的精神持續深耕。（圖／記者游瓊華翻攝）

