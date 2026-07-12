誤送死亡香水！男親手害死摯愛　8年後仍無法原諒自己

▲英國男子查理羅利多年後首度公開談及神經毒劑中毒事件，坦言至今仍無法走出失去女友的傷痛。（圖／達志／美聯社，下同）

圖文／CTWANT

一瓶看似普通的名牌香水，竟成為奪命禮物。英國男子查理羅利（Charlie Rowley）2018年在慈善回收箱撿到一瓶印有法國品牌「Nina Ricci」標誌的香水，以為撿到價值不菲的精品，還特地送給交往約一年的女友道恩史特吉絲（Dawn Sturgess）當驚喜。沒想到，瓶中裝的不是香水，而是俄羅斯神經毒劑「諾維喬克」（Novichok）。女友使用後不久便毒發身亡，羅利也因接觸毒劑陷入昏迷，意外捲入震驚全球的俄羅斯間諜暗殺事件。時隔8年，他首度透過CNN紀錄片回顧這場悲劇，坦言至今仍無法原諒自己。

▲查理羅利原本想送女友一瓶撿到的名牌香水當驚喜，未料瓶內竟藏有致命神經毒劑，最終釀成無法挽回的悲劇。

事件發生於2018年6月，住在英國艾姆斯伯里（Amesbury）的羅利平時喜歡翻找慈善回收箱，經常將還能使用的家電、家具帶回家再利用。他透露，當時最大的心願，是能撿到一枚藍寶石戒指向女友求婚，因此每次都會把回收箱翻到底。某天下午，他發現一個包裝完整的小紙盒，裡面放著一瓶塑膠封膜未拆、印有Nina Ricci字樣的香水，直覺認為有人誤把昂貴香水丟棄，便開心帶回家，打算送給女友。

兩人相識於一處收容無家可歸人士的機構，交往後生活雖不富裕，卻經常一起聽音樂、看電影，也會到索爾茲伯里（Salisbury）的公園散步，享受平凡日常。羅利當時剛搬進新住處，原本計畫整理好房子後與史特吉絲展開新生活，沒想到一份自認貼心的禮物，卻徹底改變兩人的命運。

6月30日中午，羅利將香水送給女友。史特吉絲看到品牌後十分驚喜，但兩人很快發現瓶身有些異常，噴頭竟需自行組裝。史特吉絲噴灑後聞了聞，又擦在手腕上，卻發現液體不但帶有油性，還完全沒有香味。羅利當時心裡雖覺得奇怪，卻沒有多想。不久後，史特吉絲開始抱怨頭痛、身體不適，走進浴室後突然倒地失去意識。羅利趕緊報警並試圖施救，卻只能眼睜睜看著女友陷入昏迷。

▲羅利誤以為撿到法國品牌Nina Ricci香水，沒想到瓶內竟裝有俄羅斯神經毒劑「諾維喬克」。

就在史特吉絲被送醫後數小時，羅利自己也開始大量冒汗、語無倫次、身體劇烈顫抖，最後同樣失去意識，被救護車緊急送往醫院。他昏迷數周後甦醒，卻幾乎失去事發經過的記憶，醫師告知他，女友已因中毒身亡。羅利回憶，當知道奪命毒物正是自己送出的那瓶「香水」時，整個人幾乎崩潰，「我感到無比自責，那種罪惡感直到今天仍沒有消失。」

調查人員隨後證實，香水瓶內裝的是蘇聯時期研發的神經毒劑「諾維喬克」。三個月前，俄羅斯前雙面間諜謝爾蓋史克里帕爾（Sergei Skripal）與女兒尤莉亞史克里帕爾（Yulia Skripal），正是在鄰近的索爾茲伯里遭人以相同毒劑暗殺。英國政府認定，俄羅斯情報人員假冒觀光客入境，將毒劑塗抹在史克里帕爾住家門把後逃離英國；俄羅斯則始終否認涉案，稱相關指控毫無根據。史克里帕爾父女最終幸運生還，但裝有毒劑的香水瓶一直未被發現，直到被毫不知情的羅利拾獲，造成另一場無辜悲劇。

史特吉絲在中毒10天後不治，享年44歲；羅利則在康復後又因中風再次住院，至今仍飽受後遺症折磨，包括平衡感失調、視力受損、左手幾乎失去功能及記憶力衰退。英國前反恐警務主管尼爾巴蘇（Neil Basu）指出，香水瓶中殘留的諾維喬克劑量，足以奪走上萬人的性命。

事發多年後，羅利仍住在索爾茲伯里附近。他坦言，自己曾試圖把整件事埋藏心底，但始終無法真正放下，也逐漸放棄追究責任的念頭，只希望外界記得史特吉絲，而不是那瓶毒香水。「我一直以為那是一份美好的禮物，沒想到卻毀了她，也毀了我的人生。」這場因一瓶香水引發的悲劇，不僅改變一對戀人的命運，也成為英俄間諜角力中最令人心碎的無辜代價。

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