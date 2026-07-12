假檢警詐騙再現！被害人3張金融卡放家門口花盆下　1912萬沒了

▲刑事局外觀空景。（圖／資料畫面）

記者張君豪／台北報導



假冒戶政機關、警察及檢察官的「假檢警」詐騙手法近期再度增多，詐團先假冒戶政事務所人員，謊稱民眾身分證遭冒用，再將電話轉接給假警察、假檢察官，以涉嫌洗錢、須配合監管財產等話術設局，誘騙民眾交付金融卡與存款。

刑事局表示：南部一名鄭男日前接獲自稱「北市中山區戶政事務所」人員來電，對方謊稱有人冒用其證件申辦戶籍資料，隨即協助轉接至假警察及假檢察官。對方再稱鄭男涉重大刑案、財產須依法監管及配合「偵查不公開」等理由施壓，要求被害人不得向外透露案情，並依指示將3張金融卡裝入信封，放置住家門口花盆下供人取走。



直到銀行通知帳戶交易異常，被害人前往查詢才發現帳戶存款遭提領，損失高達新台幣1912萬餘元；另有4個帳戶遭詐騙集團作為人頭帳戶使用，被匯入12筆不明款項，金額約54萬元。



刑事局提醒，政府機關不會主動來電將案件轉接警察或檢察官，司法機關也不會要求民眾交付金融卡、存摺、提款密碼或將財物放置指定地點供人領取；「偵查不公開」的規範對象為偵查機關，絕非要求民眾對家人、親友保密。凡來電提及「涉嫌洗錢」、「監管帳戶」、「代管財產」等關鍵字，幾乎都是假檢警詐騙話術。



警方呼籲，民眾接獲類似電話應保持冷靜，立即撥打165反詐騙諮詢專線或110查證，並可善用「165打詐儀錶板」AI智能客服查詢涉詐網址及辨識詐騙風險，降低受騙機率，共同守護財產安全。

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