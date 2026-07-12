萬里溪堰塞湖降為黃色警戒！居民可返家　仍應做好撤離準備

▲巴威颱風海上陸上警報解除，萬里溪堰塞湖未來12小時或24小時內尚不致達到紅色警戒水位，調整為黃色警戒。（圖／花蓮分署提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

巴威颱風海上陸上警報解除，農業部林業及自然保育署依據水位及壩體監測資料與氣象署降雨預報綜合研判，萬里溪堰塞湖在未來12小時或24小時內尚不致達到紅色警戒水位，因此自今日下午4時起解除紅色警戒，調降為黃色警戒。不過由於堰塞湖蓄水量已達總庫容約83%，近日集水區若有較大降雨即可能提前溢流，因此地方政府與下游相關單位仍應依規定落實預防性撤離與整備、河道淨空巡查作業，嚴防溢流造成災害。

林業保育署花蓮分署表示，截至今日上午10時，萬里溪堰塞湖水位高程為1,080.78公尺，蓄水量約421.36萬立方公尺，約占最大庫容510萬立方公尺的83%。近日因巴威颱風，上游集水區累積降雨量約37毫米，湖區蓄水量增加約30萬立方公尺。今日上午無人機空拍巡查，未發現新增滲流或管湧等異常情形，研判目前壩體仍穩定，因此調降警戒層級為黃色警戒。

花蓮分署強調，堰塞湖天然壩體係由數次崩塌土石堆積形成，其穩定性會受降雨、入流量及地形條件影響，具高度不確定性風險，因此會密切藉由水位計、微地動儀、無人機空拍等加強監測。目前警戒範圍包括萬榮鄉萬榮村、明利村，以及鳳林鎮森榮里、長橋里等8個村里，台鐵、公路台9線萬里溪橋、西寶大橋及相關河防設施，範圍內涉及居民及設施之相關單位仍應高度戒備，做好疏散撤離之萬全整備。

花蓮分署表示，依據規定，堰塞湖調降為黃色警戒後，警戒範圍居民可在萬榮鄉或鳳林鎮公所的安全管理下短暫返家整理及休息，但花蓮縣政府與鄉鎮公所等地方政府仍須維持疏散撤離及收容安置整備，一旦發布紅色警戒，應依所擬之撤離計畫在2小時內完成警戒範圍之居民撤離。相關單位也應嚴格遵守河道淨空，並由地方政府持續加強巡查，防止民眾進入河道與河岸。

花蓮分署將持續與陽明交通大學及成功大學防災研究中心等專家團隊，透過兩組水位計即時監測及每日兩次以上無人機空拍巡查，密切掌握堰塞湖區變化，並及時發布紅色警戒，維護下游居民生命財產安全。

