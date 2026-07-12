獨／高雄阮綜合醫院老董阮仲洲辭世！吞嚥嗆咳搶救3個月...享壽87歲

▲阮綜合醫院董事長阮仲洲11日辭世。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

深耕南台灣醫療超過一甲子的阮綜合醫院，現任董事長阮仲洲傳出昨（11）日辭世，享壽87歲。阮仲洲一生不僅在消化外科領域救人無數，更擁有法醫資格，消息傳出後令醫學界相當不捨。

阮綜合醫院前身為阮內兒科診所，1946年由阮朝英一手創辦，1970年診所擴張版圖，並興建醫療大樓爲「阮內科外科醫院」，引進大量新穎醫療儀器，1979年正式改名為「阮綜合醫院」並沿用至今。

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▲阮綜合醫院。（圖／記者許宥孺攝）



阮朝英與妻子育有4子2女，阮仲洲排行老三，具深厚醫療背景。他畢業於台北醫學院醫學士，隨後赴日深造，取得日本東邦醫科大學醫學博士學位。回台後，他曾任省立高雄醫院外科醫師，並因具備深厚的醫學專業，受邀擔任高雄地方法院法醫師、國防部南區法醫師，並在高雄醫學大學擔任法醫學副教授，為台灣法醫界與醫學教育培養無數後進。

2006年二哥阮仲垠因心肌梗塞病逝，阮仲洲接任阮綜合醫院院長，期間備受爭議之處，即是與四弟阮仲炯因經營權、股權問題撕破臉，白色巨塔家族鬥爭被搬上檯面，雙方隔空交火，戰線更延伸到下一代子女。

▲阮綜合醫院家族關係圖，三代延伸到博田醫院經營權之爭。（圖／記者許宥孺製表）



阮仲洲已高齡87歲，生理結構老化，據了解他在3個月前因吞嚥發生嗆咳，住進加護病房長達3個月，雖醫療團隊給予支持性治療，但仍不敵死神威脅，昨日與世長辭。

阮仲洲身故消息傳出後，家屬與院方對此低調處理，治喪事宜正籌備中，據悉家屬已有共識僅辦理家祭、不舉行公祭，並預計於明日正式公布訊息。不少曾受他照顧的同仁紛紛表達哀悼，感念他一生為醫院與地方醫療付出心血，守護在地高雄人的健康，如今功德圓滿，留給醫療界無限的追思。