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柯文哲談鞭刑開玩笑提議：公投「宮刑」　強姦犯應閹掉

▲柯文哲出席壯世代交鋒論壇。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／台北報導

國民黨立委洪孟楷等人日前提出「鞭刑」公投，不過民眾黨創黨主席柯文哲抱持不同看法。他12日在台中受訪時再次提出質疑，鞭刑可以減少犯罪？甚至還開玩笑地說，如果要聳動應該要公投「宮刑」，強姦犯應該閹掉；他反問，台灣如果真的要成為文明國家，還要鞭刑嗎？

柯文哲表示，公投不要說國民黨內有沒有達成共識，連民眾黨內部都已經吵翻天了，民眾黨8席立委，有4位贊成、4位反對，但還好有1個月的冷卻期，這段期間大家就拿出來討論。

「鞭刑到底可以解決什麼問題？鞭刑真的可以減少犯罪嗎？」柯文哲說，文明國家已經沒有鞭刑了，但他也理解，民意是非常支持鞭刑的。柯文哲開玩笑地說，如果要聳動一點，那應該要推「宮刑」公投，強姦犯應該閹掉，「這不用投就知道答案，但問題在於要這樣做嗎？」

事實上，柯文哲日前接受網路節目「政治一點明」主持人樊啓明專訪，就有談到鞭刑議題。他當時表示，決定政策就是靠民意、專業、價值，其實這條不用投都知道答案，民意85%一定贊成鞭刑。

柯文哲說，專業就是科學，鞭刑能不能預防犯罪？他打問號，更多層面是一種報復、情緒宣洩，「所以在專業上，鞭刑是不是對於犯罪會減少？不見得」。至於價值，柯認為很難回答，「我們現在監獄還改名叫矯正署，一個文明國家會矯正有過錯的人重新回到社會，不是以處罰為目的」。

柯文哲分享，有次遇到黨籍立委許忠信，他說他反對，「我作為一個法律學者，台灣要成為一個文明國家，現在回去用鞭刑，現在還有鞭刑的國家就是極權國家、伊斯蘭國家或殖民國家」。許認為，台灣到底要成為文明國家還是野蠻國家？所以他反對。

柯文哲說，沒有專業、沒有價值的民意叫做民粹，他已經向黨團主任陳智菡建議，辦一個黨內大辯論，由支持與反對鞭刑的立委公開辯論，各自提出論點，檢驗是否足以說服社會大眾，再決定是否進一步推動公投。

柯文哲認為，現階段提出鞭刑公投，民意會高度支持，結果幾乎可以預料。但他直言，若民眾黨只是純粹要炒新聞、迎合輿論，乾脆提出「強姦罪宮刑」公投，而且「限制只有女性可以投票」，不用投都知道答案。

「鞭刑炒新聞有用，但對於解決國家問題沒用，對於提升國家道德水準沒有用。」柯文哲說，做為一個坐牢一年的人，對台灣司法最大指控就是，台灣的司法都沒有人相信了，司法社會信任度剩下30%，這是國家危機，在大家都不相信司法的狀況下要去搞鞭刑？這就本末倒置。

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