驚悚瞬間曝！北市婦斑馬線上遭300萬賓士撞　顱內出血命危送醫

記者張君豪、劉人豪／台北報導

台北市大安區師大路今（12）日中午12時17分許傳出一起車禍，一名56歲的吳姓女子人穿越馬路，未料卻遭到賓士撞擊，當場重傷失去呼吸心跳，警消到場後立即將傷者送往台大醫院搶救，事發畫面也曝光。

▲北市56歲婦過馬路遭賓士撞，重傷無心跳送醫搶救中。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

影片中，身穿黑色上衣、短褲的吳女手持雨傘，由右側踏上行人穿越道準備橫越馬路，此時一輛黑色賓士行駛而來。當吳女子走到斑馬線中段時，賓士煞車不及直接撞擊吳女子，吳女遭撞後倒地，賓士駕駛立即停車並下車查看。

警方調查，自小客駕駛蔡男（35歲)沿師大路南向北行駛，行經行人穿越道，疑似未完全減速停車，車頭碰撞行人穿越道東往西欲步行通過師大路的吳姓女子。吳女同行友人林男表示，兩人在公館用餐後準備步行前往古亭，途中不幸發生車禍。

吳女身體多處擦挫傷送台大醫院，經檢視傷者有顱內出血狀況，昏迷中仍需持續觀察。肇事車輛輕微車損，駕駛酒測值為0、駕籍正常。據了解，肇事車為M-Benz GLC 300 4MATIC，新車價約300萬。

警方表示，本案肇事車輛行經行人穿越道未禮讓行人優先通行，違反道交條例44條2項規定，處1200以上至6000元以下罰緩；若因而肇事致人受傷、重傷或死亡者，處18000以上36000元以下罰鍰，並吊銷駕駛執照。詳細肇事原因尚待調查釐清。