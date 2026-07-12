挺台美國參議員離世　總統府：台灣失去重要友人！賴清德同感哀悼

▲美國參議員葛瑞姆（Lindsey Graham）。（圖／路透）



記者陶本和／台北報導

美國共和黨南卡羅萊納州聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham），過去高度支持台灣，但他於11日因突發疾病辭世，享壽71歲；總統賴清德透過社群平台發文表示，葛瑞姆驟然離世，深感痛惜。此外，總統府也發布正式新聞稿，總統府發言人郭雅慧表示，賴清德代表台灣人民，感謝葛瑞姆參議員多年來對台海和平穩定及台美關係的貢獻，並致上最高敬意，「台灣失去一位重要友人，總統與全體國人同感哀悼」。

葛瑞姆（Lindsey Graham）官方X帳號發布的聲明，葛瑞姆因突發疾病已於7月11日辭世，享壽71歲。美國總統川普則表示，他這輩子認識過最了不起的人，也是最優秀的參議員之一，葛瑞姆過世了，總是忙個不停，也是一位真正的美國愛國者，「我們一定會非常懷念，後續細節和相關安排之後再公布，真的太讓人難過了」。

賴清德也於台北時間12日下午，透過社群平台X表示，葛瑞姆驟然離世，深感痛惜，身為台灣的摯友，參議員葛瑞姆將永遠被銘記為堅定不移的自由倡導者與捍衛者，「值此艱難時刻，我們向他的親友致以誠摯的慰問」。

此外，總統府也發布正式新聞稿表達哀悼。總統府發言人郭雅慧表示，葛瑞姆參議員長年服務於美國國會，與台灣情誼深厚，任內積極推動友台法案，支持台灣國際參與、強化自我防衛能力及深化台美經貿關係，是台灣在美國國會堅定而重要的朋友。

葛瑞姆參議員生前三度訪問台灣，並於2022年率領跨黨派聯邦參眾議員訪團來台，以具體行動展現對台灣的支持。郭雅慧表示，賴清德代表台灣人民，感謝葛瑞姆參議員多年來對台海和平穩定及台美關係的貢獻，並致上最高敬意，「台灣失去一位重要友人，總統與全體國人同感哀悼」。

▼美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC），過去曾率團搭乘美國軍機來台訪問。（資料照／外交部提供）

