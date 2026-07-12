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獨／夏朝源8月要出獄了！5億高中生遺產之爭仍未落幕

▲▼ 。（圖／資料照）

▲夏朝源預計下月初刑滿出獄。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

震驚全台一時的賴姓5億高中生墜樓案，「前配偶」夏朝源被法院認定假結婚，刑事部分依偽造文書罪判刑1年6月，夏在去年2月3月發監執行，預計將於下月初刑滿釋放。然而隨著夏男即將出獄，賴家高達21多億的財產之爭卻尚未落幕，賴母近日向台中地院聲請「再轉繼承」，顯示她並未順利取得由賴生所繼承的遺產，相關紛爭仍是現在進行式。

台中地院民事庭裁定書指出，賴母主張，被繼承人（即賴父）於2023年4月23日死亡，她的兒子賴生是賴父的繼承人，但賴生於同年5月4日死亡，因此她就是賴父的再轉繼承人，並於繼承開始的3年內聲明繼承，具狀向法院表示希望繼承賴父的在台遺產。

法官審酌，賴生是台灣地區人民，依民法規定，賴生在賴父死亡時當然取得其遺產，而賴母是賴生的母親，縱為大陸地區人民，若要取得相關財產，只需就賴生的遺產依兩岸人民關係條例向法院聲明繼承，就可取得由賴生繼承的賴父遺產，無須再就賴父的遺產另外聲明繼承，近日予以駁回，可抗告。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲賴母近日向法院聲請繼承事件。（圖／資料照）

以上意指，大陸地區人民要繼承在台遺產，必須在繼承權發生的3年之內，而賴母在期限內就向法院提出要代位繼承台灣地區遺產、也就是賴父的遺產；但法院認為，賴母並不是賴父的遺產繼承人，繼承人是賴生，由於賴生已死，本案不存在因賴生來不及辦理繼承、而須由賴母以「再轉繼承」方式重新聲請繼承賴父遺產情形，認定此次聲請於法不合，裁定駁回。

至於為何賴母要在此時提出繼承？據了解，本案就賴生繼承的遺產部分，除了賴母，還有賴生的4名「哥哥、姊姊（賴父的兄弟姊妹）」有繼承權，此部分的民事官司原本已經結束，但有業界人士猜測，疑似賴父的元配（賴母與賴父是未婚生子）不滿財產分配情形，又對賴母提出民事告訴，所以賴母才提出聲請繼承，又因爭產官司為不公開審理，藉由賴母繼承事件，才能窺見這場鉅額遺產紛爭，原來尚未落幕。

本案源自2023年5月4日，賴姓高中生與地政士助理夏朝源辦理同婚，卻在不到2小時內，賴生從夏男住處墜樓身亡，因賴生繼承父親贈與的大量土地、價值逾21億元（30多筆不動產原估算5億元，後查市值超過21億元），當時引起外界諸多揣測，甚至懷疑賴生是遭到謀殺。

全案在去年1月判刑1年6月確定，夏男於去年2月3日發監執行，後因在台中監獄表現良好，申請入外役監獲准，於去年9月移轉至台南明德外役監，預計將於下月初服刑期滿。

▲▼ 。（圖／資料照）

▲賴生（右）繼承父親（左）贈與的大量土地、價值逾21億元。（圖／資料照）

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