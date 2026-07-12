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北市文山區路樹倒塌壓2車　轄區警、公燈處人員徹夜排除

記者張君豪／台北報導

7月11日深夜，北市文山區受到巴威颱風外圍環流影響，強陣風吹倒路樹，造成捷運辛亥站對面興德路巷弄內2輛自小客（貨）車遭倒塌樹木壓損，所幸未造成人員傷亡。轄區文山二警分局興隆派出所獲報後立即派員趕赴現場，並協同北市政府公園路燈工程管理處冒雨清除路障，迅速恢復道路通行。

▲北市文山區興德路因颱風環流造成路樹倒塌壓毀車輛意外。（圖／記者張君豪翻攝）

▲北市文山區興德路因颱風環流造成路樹倒塌壓毀車輛意外。（圖／記者張君豪翻攝、下同）

文山二警方表示，興隆派出所於11日23時40分許接獲民眾報案，指稱捷運辛亥站對面巷弄內有路樹倒塌，占據道路並影響交通。員警抵達後立即進行現場勘查，確認共有2輛停放路旁的自小客（貨）車遭倒塌樹木壓損，現場無人受傷。

警方調查，倒塌樹木位於私人土地範圍內，疑因強風侵襲不堪負荷傾倒至道路，造成交通受阻。為避免發生二次事故，警方立即實施交通管制，並同步通知公園路燈工程管理處派員到場支援，雙方在風雨中合力進行樹木切割、清運及路面整理作業，順利排除障礙，恢復道路正常通行。

▲北市文山區興德路因颱風環流造成路樹倒塌壓毀車輛意外。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方提醒，雖然颱風中心已逐漸遠離，但外圍環流仍可能帶來間歇性降雨及強陣風，易造成樹木倒塌、招牌掉落及道路積水等情形。警方呼籲用路人行經相關路段時應減速慢行、開啟頭燈並保持安全距離，民眾若遇災情或交通障礙物，可立即撥打110或119通報，由相關單位儘速派員處理，維護公共安全與交通秩序。

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