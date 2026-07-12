Costco留才有多狂？員工做基層40年捨不得退休　滾出約3千萬身家

▲好市多資深員工從停車場收購物車做起，累積千萬身家。（示意圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

從停車場收購物車做起，也能累積千萬身家。美國連鎖量販店好市多（Costco）60歲資深員工東尼巴札（Tony Barzar），1986年進入當時仍名為Price Club的賣場工作，第一份職務是在亞利桑那州圖森（Tucson）門市停車場收集購物車，當年時薪只有5.85美元（約新台幣171元）。40年後，他不僅成為自助結帳區監看員，時薪提高至32.9美元（約新台幣962元），退休帳戶更累積超過100萬美元（約新台幣2920萬元），成為Costco長期留才制度的最佳見證。

《Entrepreneur》引述《華爾街日報》報導指出，巴札在Price Club服務多年後，1993年隨著Price Club與Costco合併，退休制度也由原本的退休金改為401(k)退休儲蓄計畫。隨著多年持續投入，加上Costco股價一路攀升，自2008年至今累計漲幅超過2000%，讓他的退休資產大幅增值，最終跨過百萬美元門檻。

巴札表示，自己從未想過一家人能有今天的生活，如今除了擁有一棟附設游泳池的三房住宅，過去10年還曾兩度前往歐洲旅遊。他坦言，即使現在已具備退休條件，也沒有離開公司的打算，「我可以退休，但退休後要做什麼？Costco一直都對我很好，我從沒想過自己和家人能走到今天。」

巴札的故事並非個案。Costco財務長蓋瑞米勒奇普（Gary Millerchip）透露，目前已有數以千計的員工透過401(k)退休儲蓄計畫累積百萬美元以上資產，不少人甚至能提早退休，而後續世代員工也持續累積相同的經驗與福利。

Costco之所以願意投入高成本照顧員工，背後有明確的人才策略。公司認為，與其不斷招募、訓練新人，不如提供優於同業的薪資與福利，讓員工願意長期留任。根據《華爾街日報》統計，Costco員工到職一年後的離職率約7%，遠低於美國零售業約60%的平均水準。

除了薪資外，公司也建立「Culture Coach（文化教練）」制度，由資深員工帶領新進人員熟悉企業文化與服務精神，希望提升顧客滿意度，同時維持團隊凝聚力，這也是許多員工願意長年留任的重要原因。

完善的福利制度更在巴札人生最艱難的時刻發揮作用。他的妻子喬蒂（Jody）同樣曾在Costco烘焙部門服務26年，去年被診斷罹患第三期腦癌，治療期間共接受3次腦部手術，相關醫療費用幾乎都由公司保險負擔，每次專科門診僅需自付25美元（約新台幣730元），大幅減輕家庭經濟壓力。此外，公司提供的心理諮商福利，也幫助巴札度過妻子罹病期間的低潮。

巴札2018年曾獲選Costco年度員工（Employee of the Year），多年來公司也曾多次邀請他升任主管，但他始終婉拒。他表示，比起管理職，更喜歡站在第一線與顧客交流，也樂於分享經驗、協助新進同事成長。妻子生病後，他改為兼職工作，但公司仍維持原有時薪待遇，讓他能兼顧家庭與工作。

巴札表示，自己曾多次接獲升任主管的邀請，但始終選擇留在第一線。他認為，每天與顧客交流、分享生活點滴，以及陪伴新進同事成長，比起擔任管理職更有成就感。「我想我真正適合的位置，就是現在這個崗位。」他坦言，即使退休帳戶已累積足以退休的資產，仍樂於每天回到賣場工作，因此至今沒有萌生離職念頭。

類似案例還包括華盛頓州柯文頓（Covington）門市90多歲的員工李沃德斯（Lee Warders）。他自2011年進入Costco服務，今年4月退休，因與顧客互動熱絡而成為當地名人，不少消費者還替他成立Facebook粉絲專頁分享合照。他透露，自己長年將最高50%的薪資投入401(k)退休帳戶，因此退休生活同樣相當充裕，也再次展現Costco長年留才與完善福利制度所帶來的成果。

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