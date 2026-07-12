吃到毒油不用恐慌「停止繼續吃就好」！營養師教4招減毒

▲大豆沙拉油驗出致癌物超標。（圖／金門縣衛生局提供）



記者施怡妏／綜合報導

中聯油脂大豆沙拉油爆發一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標，事件仍在調查中。營養師曾建銘就指出，問題是出在「特定批號污染」，並不是「大豆油本身有毒」，先核對家中產品的品名、批號、製造日期及有效日期，若符合公告內容應立即停用，就能降低風險，不必因曾經食用就過度恐慌。

營養師曾建銘在粉專發文，這起事件的重點是「特定批號油品」受到污染，不代表所有大豆油都有毒，消費者不必看到產品名稱或品牌就恐慌。他解釋，「苯駢芘」屬於多環芳香烴的一種，通常與高溫處理、煙燻、燒烤或油脂製程中的污染有關，被列為一級致癌物，但不等於食用一次就會罹癌。

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不是一吃就致癌

營養師曾建銘強調，真正的風險取決於「你吃了多少、吃多長的時間」，它不是細菌引起的食物中毒，不會讓你吃了馬上拉肚子或不舒服，只要「停止繼續吃」，就能降低風險。

營養師曾建銘表示，消費者有3件事必做，先查看家中產品批號，確認品名、批號、製造日期及有效日期，是否與公告中的問題產品相符，沒中的批號可以安心用，「如果對中問題批號，請立刻停止使用」，不要因為捨不得丟棄而繼續拿來炒菜，也不要轉送親友；若前幾天曾經食用也不用緊張，從現在開始停用，阻斷繼續吃進去的機會就好。

第一步先核對批號



營養師曾建銘也分享，日常降低苯駢芘及多環芳香烴暴露的方法，包括避免炸油反覆使用、少吃烤到焦黑的肉類，以及煙燻、炭烤或燒焦的食物；炒菜時也應避免油溫過高，導致廚房出現大量油煙。

在日常用油方面，曾建銘提出4項原則，檢查產品來源是否合格、保存方式是否正確、烹調溫度是否適合，以及有無反覆高溫油炸。他指出，食用油應放在陰涼處，避免陽光直射，使用後也要將瓶蓋密封。他強調，這次事件不是大豆油全面不能食用，而是問題批號不應繼續使用，「學會看公告、對批號，才是真正能保護自己的方式！」

．本文經「營養師曾建銘」授權轉載。

