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屏東女酒駕撞傷外送員　再擊落165萬元測速桿！警將求償

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣東港鎮中正路三段與新厝路口12日上午發生交通事故，一輛休旅車與機車碰撞後失控，當場撞斷一支固定測速照相桿，49歲蔡姓女駕駛酒測值高達0.44毫克，被依公共危險罪送辦，而遭撞毀的固定測速照相設備每組造價約165萬元，警方將待事故責任釐清後，將依法向肇事者求償，維護公共財產。

▲東港鎮中正路三段與新厝路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港鎮中正路三段與新厝路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港鎮中正路三段與新厝路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲東港鎮中正路三段與新厝路交通事故。（圖／記者陳崑福翻攝）

東港警分局於12日上午8時許接獲報案，指東港鎮中正路三段與新厝路口發生交通事故，立即派員前往處理。警方調查，49歲蔡姓女子駕駛自小客車，沿中正路三段往崁頂方向行駛，與同向欲左轉新厝路、由62歲林姓男子騎乘普通重型外送機車發生碰撞，休旅車再撞斷路口一支固定測速照相桿，蔡女及林男均受傷，送往東港安泰醫院治療。

警方對雙方實施酒測，林男酒測值為0.00毫克，蔡女酒測值則為0.44毫克，已超過法定標準，訊後依公共危險罪嫌移送屏東地檢署偵辦。

屏東縣政府警察局交通隊表示，遭撞毀的固定測速照相設備每組造價約新台幣165萬元，屬公共財產。後續待事故原因及肇事責任釐清後，將依規定向事故責任人辦理求償。

警方呼籲，酒後切勿駕車，並應遵守交通規則、避免超速及危險駕駛；若因交通事故造成公共設施毀損，除須負擔相關刑事及民事責任外，也將依法負擔公共設施修復賠償費用。

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