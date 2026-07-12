K董親駕星宇藝術機首航東京　空山基現身上機簽名

▲星宇航空藝術機STARLUX AIRSORAYAMA SILVER今首航東京。（圖／星宇航空提供）

記者周湘芸／台北報導

星宇航空與日本藝術家空山基合作的首架藝術機STARLUX AIRSORAYAMA SILVER（B-58553），今首航東京，由星宇航空董事長張國煒親自執飛，於日本時間12時43分抵達東京成田機場，空山基也親臨機場，更於機艙內親筆簽名。

星宇航空慶祝藝術機首航東京，今於東京成田國際機場62號候機室舉辦啟航活動，現場除展示主題航班備品，也發放首航限定紀念贈禮，包括藝術機首航專屬飄帶、紀念閃卡及AIRSORAYAMA限定提袋，該航班預計自10月1日起將定期飛航東京、鳳凰城及布拉格等航線。

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▲▼星宇航空藝術機STARLUX AIRSORAYAMA SILVER今首航東京。（圖／星宇航空提供）



星宇航空表示，張國煒與空山基在合作初期便相約，要將這件藝術品親自開到藝術家面前。為履行這份約定，張國煒今執飛首航航班，空山基也親赴成田見證作品真正化為遨遊天際的飛行載體。此外，張國煒也邀請空山基於機艙內親筆簽名，留下藝術家本人的正式印記。

星宇航空指出，STARLUX AIRSORAYAMA藝術計劃以星宇航空A350-1000旗艦機型推出一金一銀藝術機，機上配置4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙及270席經濟艙，共350個座位。從機身塗裝至機上備品、安全示範影片及系列聯名周邊商品皆全新設計呈現。