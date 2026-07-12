巴威遠離！雙流、北大武山步道明起重開　墾丁森林遊樂區仍休園

▲雙流、林後四林、檜谷山屋、北大武山步道等森林育樂場域13日起開放。（圖／林業及自然保育署屏東分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

巴威颱風逐漸遠離，林業及自然保育署屏東分署轄管雙流國家森林遊樂區、林後四林平地森林園區及檜谷山屋與北大武山國家步道已完成巡查，將於明(13)日開放，惟墾丁國家森林遊樂區因強風造成倒木及斷枝尚需時清理，暫不開放。其餘高屏地區自然步道(如里龍山、尾寮山等)將於完成巡查後開放；另藤枝國家森林遊樂區、筏灣泰武步道則受之前雨勢影響，仍維持暫停開放。

受風災影響，林後四林平地森林園區林下尚有積水以及復刻二峰圳水質污濁，請民眾小心行走，暫勿靠近水圳；北大武山國家步道及檜谷山莊經巡查步道雖未損壞，但通往新登山口之佳泰公路（聯外道路）落石倒樹較多，請山友小心通行，並建議稍緩上山。

[廣告]請繼續往下閱讀...

屏東分署表示，近期山區天候仍不穩定，仍可能有局部雨勢，雨後土壤含水率較高，且步道路徑仍濕滑，北大武山國家步道往年山友最常因滑倒而發生意外。即使放晴，山區仍可能因土石熱漲冷縮，而有落石或土石崩落等情形，行經山壁、碎石路段請勿逗留，落實「停看聽」原則：「暫停、注意觀察並聆聽有無持續落石」，務必嚴加注意環境安全及自身體能，並於行走時注意重心。

更多國家森林遊樂區最新開、休園情形及步道開放訊息，請務必於出發前至台灣山林悠遊網查詢(http://recreation.forest.gov.tw)。