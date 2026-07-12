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HAHABABY吸金破億！他問「穿出門會丟臉嗎」　網吵翻：支持原創

▲▼蔡阿嘎、二伯將舉辦路跑賽。（圖／hahababy提供）

▲二伯自創品牌遭炎上。（圖／hahababy提供）

記者劉維榛／綜合報導

百萬YouTuber蔡阿嘎妻子二伯創立的親子品牌HAHABABY近日陷入抄襲爭議，有網友發問「現在穿HAHABABY出門是不是很丟臉？」貼文曝光後掀起熱議，不少人直言「有錢請買原創」，甚至有人坦言自己曾買過商品，如今也覺得相當尷尬；但也有另一派認為，真正該負責的是品牌，消費者不必因此感到羞愧。

HAHABABY近日遭網友整理多組商品對照圖，質疑至少有多款商品設計概念與10個品牌相似，其中又以日本品牌「SOU・SOU」最受討論。事件延燒後，還有台灣網友主動寫信向SOU・SOU官方反映，而官方回信表示，早在2022年起就陸續收到台灣消費者詢問，至今已持續關注相關情況長達4年，再度引發外界關注。

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兩派論戰　有人喊：裸身也不要

隨著爭議持續發酵，一名網友在Threads發問，「請問現在穿HAHABABY出門是不是很丟臉阿？」底下不少人一面倒回應，「覺得滿丟臉的，有錢請買原創」、「會被笑哈哈copy」、「非常丟臉且一定被唾棄」、「支持原創，而且原創比較便宜」、「我寧可不穿，裸身也不要」、「還沒燒前，看到就覺得很丟臉了」、「我有買，我覺得好丟臉」。還有人替SOU・SOU粉絲抱不平表示，「最慘的是穿SOU・SOU，出門被說是HAHA吧，超扯」、「請支持SOU・SOU老爺爺的正版設計」。

另一派緩頰：丟臉的是廠商

不過，也有另一派網友認為，不需要把壓力放在消費者身上，「不會啊，丟臉的是廠商，你只是花錢的消費者而已」、「真假？才拿他們之前的福袋裝東西走在路上，249元袋子也沒用幾次」、「你認為不妥就不要穿，看自己吧」，認為品牌爭議應由業者負責，不該讓已購買商品的消費者承擔外界眼光。

事實上，HAHABABY創立於2021年，蔡阿嘎多次透露品牌年營業額突破9位數，而二伯10日終於打破沉默做出回應，盼望大家能了解HAHABABY每一項商品誕生背後所投入的心力。她透露，許多圖案的靈感都來自生活觀察，以及與孩子共同創作的過程，「很多圖案不是憑空設計出來的，有時候靈感是來自我陪小朋友畫畫，或是生活中看到的一些事物。」

但面對外界質疑抄襲風波，二伯並未正面回應外界質疑品牌設計與日本品牌SOU・SOU相似一事，而是著重分享商品的創作理念與開發歷程。

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