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卡達74歲前元首哈麥德辭世　全國哀悼4天

▲▼ 卡達前國家元首哈麥德（Hamad bin Khalifa al Thani）。（圖／路透）

▲哈麥德被視為卡達現代化重要領航者之一。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

卡達前國家元首哈麥德（Hamad bin Khalifa al Thani）辭世，享壽74歲。卡達宣布，自12日起全國哀悼4天，期間全國降半旗。

法新社、半島電視台報導，哈麥德被視為卡達現代化重要領航者之一，任內帶領國家快速經濟成長，把卡達打造成世界上最富裕、具影響力的國家之一。

靠天然氣翻轉卡達經濟

哈麥德出生於1952年1月，畢業於英國桑德赫斯特皇家軍事學院，先後擔任卡達武裝部隊司令與國防部長，並在1995年6月27日掌權。

▲▼ 卡達前國家元首哈麥德（Hamad bin Khalifa al Thani）。（圖／路透）

▲哈麥德出生於1952年1月，並在1995年6月27日掌權。（圖／路透）

在哈麥德的帶領之下，卡達國內生產毛額（GDP）增長超過24倍，北方氣田（North Field）的開採使卡達在2006年成為全球最大液化天然氣出口國，年產量高達7700萬噸。

哈麥德任內成立卡達基金會（Qatar Foundation），國際媒體半島電視台（Al Jazeera）也在1996年根據他頒布法令成立，2004年頒布卡達首部永久性憲法，推動市政選舉，讓女性首度獲得投票與參選權，也成功替卡達爭取到2022年世界盃足球賽主辦權，創下阿拉伯國家首例。

▲▼ 卡達前國家元首哈麥德（Hamad bin Khalifa al Thani） 。（圖／達志影像／美聯社）

▲哈麥德替卡達爭取到2022年世界盃足球賽主辦權。（圖／達志影像／美聯社）

罕見和平交棒年輕世代

直到2013年6月25日，哈麥德主動把政權和平移交給33歲兒子塔米姆（Tamim bin Hamad Al Thani，卡達現任元首）。

這種和平自願的權力交接在中東地區相當罕見。當時哈麥德在宣布退位時稱，「未來屬於你們，這片國土的孩子們，你們正邁入年輕領導人高舉旗幟的新時代」。

▲▼ 卡達前國家元首哈麥德（Hamad bin Khalifa al Thani）。（圖／路透）

▲哈麥德出訪加薩。（圖／路透）

中東調解人角色　黎巴嫩、巴勒斯坦都插手

哈麥德對卡達身為中東外交斡旋者的角色，抱有宏大願景。多年來，卡達的調解身影出現在蘇丹達佛衝突、黎巴嫩派系鬥爭，以及巴勒斯坦哈瑪斯與法塔派系的裂痕之中。

哈麥德退位前，卡達更正式開設阿富汗塔利班辦事處，為美國與塔利班談判鋪路。他在位期間，卡達是少數支持「阿拉伯之春」民主浪潮的政府之一。

哈麥德最為掛心的是巴勒斯坦人解放運動，在最後幾次正式訪問行程之中，他成為10多年來首位訪問加薩的國家元首。為表彰他對當地人民的支持，加薩與黎巴嫩南部都有城鎮以他命名。

報導稱，哈麥德的影響力遠遠超越卡達國境。卡達政府已下令全國哀悼4天，哀悼期自7月12日起開始，政府機構等單位13日起暫停辦公，期間全國降半旗。

▼哈麥德2010年訪問英國。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 卡達前國家元首哈麥德（Hamad bin Khalifa al Thani） 。（圖／達志影像／美聯社）

▼哈麥德2013年訪問美國。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 卡達前國家元首哈麥德（Hamad bin Khalifa al Thani） 。（圖／達志影像／美聯社）

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