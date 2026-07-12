洞穴慶生奪命！大雨狂灌「地下河暴漲」　一家人被沖走3死1失蹤

▲墨西哥一家人參加洞穴探險觀光行程，未料發生溺水悲劇。（圖／翻攝臉書）



記者吳美依／綜合報導

墨西哥普埃布拉州（Puebla）發生重大事故，一家人進入洞穴探險慶生，未料遭逢暴雨，導致地下河瞬間暴漲，其中多人遭急流沖走。目前僅3人獲救，另外至少3人罹難，最後1名失蹤者下落不明，搜救行動卻困難重重。

洞穴探險慶生 慘遇奪命洪水

infobae等外媒報導，佩尼亞一家人為了慶祝小女兒21歲生日，按照她的提議報名參加「奇奇卡薩潘洞穴」（Chichicazapan cave）觀光探索行程。

7日下午，6名家族成員與1名導遊入洞不久後降下暴雨，地下河水位急速暴漲，最終釀成悲劇。

還有3死1失蹤 救援行動受阻

根據民防局最新說明，事故迄今3人獲救、3人罹難，另有1人下落不明。

搜救人員已在洞穴主要入口約3小時路程深處的狹窄深坑發現2具遺體，但因天候狀況不佳與地形複雜，遺體取回作業被迫延後。

目前參與搜救人員包括潛水、垂降、洞穴探勘、密閉空間救援等領域的專家。國防部將增派更多潛水員加入行動。

沒想到會淹水 水漲來不及逃生

倖存者包括導遊、40歲母親阿拉瑟麗（Araceli Antonio Peña）、小女兒的男友阿古斯丁（Agustín Julián）。

阿拉瑟麗說，「我們進洞時才剛開始下雨，導遊叫我們往裡面走一點以免淋濕。我們完全沒想到洞穴會淹水。」

阿古斯丁表示，導遊曾提醒大家趕快折返，但走在隊伍最前方的人來不及反應，「水突然暴漲，把他們沖走了，我已經沒有辦法救他們。」

他的兄弟赫拉多（Gerardo Julián de los Santos）也跟著參加這次的洞穴探險。赫拉多原本已經脫困，但隨後又折返試圖救援，卻因此遭水流沖走。

目前已知罹難與失蹤者包括父親伊斯梅爾（Ismael Peña）、大女兒卡里梅（Karime Peña）、小女兒亞絲敏（Jazmín Lizbeth Peña）、小女兒男友的兄弟赫拉多，但當局尚未公布已尋獲的遺體身份。