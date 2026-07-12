爸送兒玩密室！直接買2時段「讓他慢慢解」　網秒懂：包月怎麼算

▲因應暑假來臨，有父母為了消耗孩子精力，將腦筋動到密室逃脫活動上去。（圖／達志／示意圖）

文／鏡週刊

炎炎夏日，許多家長為了安頓精力旺盛的小孩傷透腦筋，近日有密室逃脫業者分享，1位爸爸致電詢問能否多買時段讓小孩待在裡面慢慢解，對話曝光後引起網友熱烈討論，不少人都馬上理解這位爸爸的盤算，根本是想藉機獲得「放風時間」。

密室逃脫業者日前在Threads上發文，提到有位爸爸來電詢問，若孩子解不開謎題，是否能花錢加時讓小孩留在裡面繼續解，雖然業者表示會提供提示協助讓小孩可以在時限內解出，沒想到對方竟提出「直接買兩個時段」的想法，希望孩子能在裡面慢慢解，讓業者哭笑不得，直呼「這位爸爸，您心裡的算盤打得有點太響了」，引發大批網友共鳴。

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許多網友看到貼文後瞬間秒懂，紛紛調侃這位爸爸的真實動機，有人開玩笑留言「請問過夜解密怎麼算？」甚至還詢問「改裝成一個月出不來的真密室要多少錢？」業者幽默回應「我通常稱呼這種地方叫做夏令營」，揭開了許多家長的心聲，認為只要能換得短暫安寧，包場費用比起聘請保母或家教十分划算。

社群上的討論腦洞大開，有網友戲稱這簡直是密室逃脫業者的「新藍海」，主要目標客戶正是苦不堪言的奶爸們，有人提議業者應設計八小時深度關卡，甚至有人腦補情境，笑稱爸爸可能會在孩子解題時拿出數學考卷「增加難度」，只為了讓他們待在裡面多磨練，更有網友直言「乍看之下是溫馨培養小孩解謎，實際上是自己的放風時間，划算」、「爸爸是不是想問，如果小朋友解太快，可不可以單純就把他們關在裡面就好」。



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