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記得儲水！全台8縣市明停水　影響區域、時間一次看

▲台水公司宣布南彰化6/24日將停水設22處臨時加水站。（圖／ETtoday資料照）

▲台灣自來水公司公告7月13日最新停水區域。（圖／ETtoday資料照）

文／CTWANT

這些地區的民眾準備儲水囉！台灣自來水公司公告7月13日最新停水區域，其中包含台中市、雲林縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣以及臺東縣等8縣市，影響區域最長時間達10小時30分鐘，請民眾做好儲水準備，以下為停水縣市區域與時間。

〈臺中市7/13停水時間與範圍1〉

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時間：08:00至18:30（共10小時30分鐘）

停水地區：臺中市/西區/博館路、大弘六街、大弘四街、大有三街、太原路一段、忠義街、明智街。西屯區/大弘一街、大弘三街、大弘二街、大弘五街、大弘六街、大弘四街、大弘街、大有一街、大有二街、大有五街、大有街、太原路一段、忠義街。

停水原因：汰換管線工程

〈臺中市7/13停水時間與範圍2〉

時間：08:30至17:00（共8小時30分鐘）

停水地區：臺中市/南區/仁和路、合作街、正義街、瑞豐街。

停水原因：汰換管線工程

〈雲林縣7/13停水時間與範圍〉

時間：08:00至18:00（共10小時）

停水地區：民權路45巷,民權路11巷。

停水原因：汰換管線工程

〈嘉義縣7/13停水時間與範圍1〉

時間：09:00至17:00（共8小時）

停水地區：嘉義縣/新港鄉/中正路、古民街、嘉民北路、大安街、大興路、奉天路、宮後街、新中路、新民路、藝高路。

停水原因：管網維護及漏水調查

〈嘉義縣7/13停水時間與範圍2〉

時間：08:30至17:30（共9小時）

停水地區：嘉義縣/中埔鄉/社口村。共1個村里。

停水原因：汰換管線工程

〈臺南市7/13停水時間與範圍〉

時間：09:00至17:00（共8小時）

停水地區：台南市永康區富強路一段3號至91號(單數側/含巷弄)、富強路一段1巷(含弄)。

停水原因：污水下水道改遷工程

〈高雄市7/13停水時間與範圍1〉

時間：08:00至17:00（共9小時）

停水地區：高雄市/岡山區/台上路、大仁北路、大全街、大德一路、富貴南街、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。高雄市/岡山區/台上路、大仁北路、大仁路、大全街、大德一路、富貴南街、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街。高雄市/岡山區/台上路、大仁北路、大仁路、大全街、大德一路、富貴南街、忠誠街、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街、竹圍路。高雄市/岡山區/台上路、大仁北路、大仁路、大全街、大德一路、富貴南街、忠誠街、碧紅街、竹圍中街、竹圍北街、竹圍南街、竹圍東街、竹圍西街、竹圍路。

停水原因：施工改接作業

〈高雄市7/13停水時間與範圍2〉

時間：10:00至17:00（共7小時）

停水地區：高雄市/岡山區/仁和路、公園西路三段、前和路、協和街、博仁街、吉安街、大公路、巨輪路、明得街、民族路、精忠街、育英路、通校路、重義街、金興街、青年街。

停水原因：施工改接作業

〈屏東縣7/13停水時間與範圍〉

時間：10:00至17:00（共7小時）

停水地區：屏東縣/潮州鎮/自由路。屏東縣/潮州鎮/自由路。屏東縣/潮州鎮/自由路。

停水原因：管線遷移

〈宜蘭縣7/13停水時間與範圍〉

時間：13:00至17:00（共4小時）

停水地區：宜蘭縣/冬山鄉/三堵三路、三堵二路、三堵五路、三堵路、協松路、富堵一路、富堵二路、茄苳路、進福路。

停水原因：管線遷移

〈臺東縣7/13停水時間與範圍〉

時間：08:00至16:00（共8小時）

停水地區：臺東縣/臺東市/豐盛里、豐谷里。共2個村里。臺東縣/臺東市/豐盛里、豐谷里。共2個村里。臺東縣/臺東市/中華路二段、臨海路二段、豐谷南路。

停水原因：管線埋管

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