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祖母代收教召令　基隆男未向部隊報到下場曝

軍人、阿兵哥、志願役、義務役、當兵。（圖／達志／示意圖）

▲收教召令竟未報到！基隆男無故逾期2天，判刑2月得易科6萬元。（圖／示意照與本案無關／達志影像）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名陳姓男子退伍後列屬後備指揮部後備軍人，依法須接受教育召集（教召），但2025年收到教召令後卻未依規定前往部隊報到，且無故逾應召期限2天。案經移送法辦，基隆地方法院近日審結，認定陳男違反《妨害兵役治罪條例》妨害教育召集罪，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元。

判決指出，陳男為三軍部隊教育召集應召員，後備指揮部於2025年2月26日寄發教育召集令至其住處，由陳男祖母代為簽收。法院認定，陳男已知悉教召時間及報到地點，卻未依規定前往部隊報到，且逾期達2天，已構成妨害教育召集罪。

檢警調查後通知陳男到案說明，陳男坦承未依規定報到的犯行。檢察官認為事證明確，依《妨害兵役治罪條例》提起公訴，並向法院聲請簡易判決處刑。

法官審理認為，教育召集制度攸關後備戰力維持，依法接受召集為後備軍人的法定義務。陳男明知召集時間、地點，卻無正當理由未依規定報到，且逾期2日，其行為已觸犯《妨害兵役治罪條例》妨害教育召集罪。

法院審酌陳男的犯罪動機、目的、手段、犯後坦承犯行態度、素行、智識程度及家庭生活狀況等一切情狀，最終判處有期徒刑2月，得易科罰金，以每日1000元折算，合計可易科罰金6萬元。

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