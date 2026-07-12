0626豪雨抽水量達1900萬噸是巴威颱風95倍！　極端降雨致局部溢淹

▲台南0626豪雨期間，全市67座抽水站及防汛機組徹夜運轉，總抽水量高達1900萬噸。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市水利局指出，6月26日受米克拉颱風外圍環流與西南風共伴效應影響，台南遭遇極端致災性豪雨，全市67座抽水站及防汛機組徹夜抽排，總抽水量高達1900萬噸，相當於1.32座白河水庫蓄水量，更是巴威颱風期間20萬噸抽水量的95倍，顯示當日降雨強度相當驚人。

台南市長黃偉哲表示，面對怪獸級短時強降雨，市府雖已全面啟動抽水機組，但瞬間雨量遠超城市排水設計防護標準，造成三爺溪排水局部溢淹，也凸顯極端氣候對都市防洪系統帶來的嚴峻挑戰。

水利局指出，為因應巴威颱風來襲，市府提前把握48小時完成防汛整備，包括巡查區域排水、水利建造物、在建工程、抽水站、移動式抽水機油料及防汛物資。截至7月6日，全市已清疏排水路約269公里、雨水下水道約82公里，合計351公里，清淤體積約5萬立方公尺，道路側溝清淤長度也超過373公里。

此外，轄內滯洪池提前洩降，可增加約1100萬噸蓄水空間；全市67座抽水站、1841座水門及511台移動式抽水機均完成試運轉，妥善率達100％，並備妥23萬個沙包及4100片防水擋板。市府也導入下水道機器人深入地下巡檢，確保排洪系統暢通。

水利局表示，巴威颱風期間台南未發生積淹水，總抽水量約20萬噸；反觀0626豪雨短時間內降下超過100年頻率保護標準的雨量，抽水站必須持續排除1900萬噸內水，對都市防洪系統形成極大壓力。

黃偉哲強調，針對0626豪雨暴露的防洪瓶頸，市府已爭取中央加碼20億元治水經費，將加速推動流域整體防洪改善。市府也呼籲民眾進入颱風季節後，應密切注意氣象資訊，下載「水利局水情即時通APP」，並主動清理住家周邊排水溝及洩水孔，共同提升社區防災能力。