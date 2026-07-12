台南國際芒果節玉井壓軸登場　黃偉哲邀全民把握產季尾聲嘗甜蜜

▲「2026台灣芒果季－台南國際芒果節」產地系列活動最終場「玉井好芒」，12日在玉井青果市場熱鬧登場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

「2026台灣芒果季－台南國際芒果節」產地系列活動最終場「玉井好芒」，12日在玉井青果市場熱鬧登場，巴威颱風遠離台灣後，活動如期舉行，大批民眾趁天氣轉穩前往選購當季芒果，現場結合農產展售、公益拍賣、藝文表演及親子體驗，為今年台南國際芒果節畫下圓滿句點。

台南市長黃偉哲表示，雖然玉井地區上午天氣仍有些不穩定，但未澆熄民眾熱情，許多外縣市及台南在地遊客專程到玉井青果市場採買。由於目前已接近芒果產季尾聲，市府考量農民需求及消費者期待，決定讓活動如期舉行，盼民眾把握最後一波產季，品嘗新鮮優質的台南芒果。

黃偉哲指出，玉井是台南芒果重要產區，也是全台最具代表性的芒果故鄉之一，青果市場匯集愛文、玉文、金煌、凱特、夏雪及西施等品種，種類豐富、品質優良，歡迎全國民眾把握盛夏尾聲，到玉井走走逛逛，將香甜芒果帶回家。

活動除規劃芒果展售，也舉辦公益拍賣，所得全數捐贈台南市私立德蘭啟智中心。黃偉哲另加碼捐贈1籃優質芒果，以實際行動傳遞關懷，現場並安排藝文展演及親子互動，讓民眾採購農產之餘，也能感受玉井在地文化與觀光魅力。

農業局表示，今年台南國際芒果節產地系列活動正式落幕，市府將持續推動芒果品牌行銷及拓展國內外市場，提升台南農業品牌能見度，並鼓勵民眾支持在地農業。議員周奕齊、立委陳亭妃及謝龍介服務處代表，以及各議員服務處代表均到場支持。