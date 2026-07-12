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幫我寫得悔過一點！偷拍裙底狼找AI代筆　法官認態度欠佳判6月

▲▼想讓手機壽命減短嗎？9大壞習慣直接摧毀手機。（示意圖／達志影像）

▲偷拍裙底未遂找AI寫悔過書，還下指令「幫我寫得悔過一點」判6月。（圖／示意照與本案無關／達志影像）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名范姓男子2025年7月22日上午，在街頭鎖定一名身穿短裙的女子，涉嫌持手機偷拍對方裙底，不料因女子腿部持續移動，未能拍到預期畫面，事後還將照片刪除。女子察覺遭偷拍後立即報警，警方調閱監視器循線將范男查緝到案。法院審理時更發現，范男竟利用人工智慧（AI）撰寫悔過書，甚至要求AI「幫我寫的悔過一點」，法官認為其犯後態度欠佳，依法判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。

檢警調查，案發當天范男持iPhone手機靠近被害女子，並將手機伸向裙底企圖偷拍。不過，由於女子雙腿持續晃動，未能拍攝到范男預期的畫面，照片也因模糊而遭刪除。然而，被害女子當場察覺有陌生男子靠近，發現對方持手機朝自己裙底拍攝，過程中手機甚至碰觸到她的大腿，驚覺遭偷拍後立即向警方報案。

警方依據女子提供的案發時間及地點，調閱周邊監視器畫面，發現范男行跡可疑，隨即通知到案說明。偵訊時，范男坦承確有拍攝行為，但辯稱因精神疾病影響，無法控制自己的行為，並提出診斷證明書，希望作為從輕量刑的依據。此外，他也在偵查期間提出悔過書，表達悔意。

不過，檢警查扣范男手機後發現，該份悔過書竟是透過AI工具協助撰寫，對話紀錄中還出現「幫我寫的悔過一點」等內容，引起檢方注意。檢方進一步認定，范男涉犯《刑法》無故攝錄他人性影像未遂罪嫌，依法提起公訴，並認為其犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

法院審理時指出，經手機鑑識發現，范男手機內另有多次偷拍他人影像的行為紀錄，且曾多次上網搜尋「精神鑑定報告是否容易申請」等相關資訊，又利用AI撰寫悔過書，企圖作為請求從輕量刑的依據，顯示其犯後態度難認良好。

法官綜合考量犯案情節、犯後表現及相關證據後，認定范男犯行明確，依無故攝錄他人性影像未遂罪判處有期徒刑6月，得易科罰金18萬元。全案仍可上訴。

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關鍵字：

基隆市偷拍裙底AI悔過書性影像罪

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