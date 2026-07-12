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吃完鹹酥雞　妹子順手「多做1動作」！一票人讚：我也會

▲▼鹹酥雞,雞排,炭烤雞排,垃圾食物,甜不辣,油炸食物,米血。（圖／記者姚南宏攝）

▲原PO擔心竹籤刺傷人。（圖，下同／資料照）

記者施怡妏／綜合報導

熱騰騰的鹹酥雞一出爐，香味撲鼻，不管騎車或走路，幾乎忍不住先吃一口，有網友分享，吃完鹹酥雞後會有個習慣，先將竹籤折斷，再用紙袋包好丟進垃圾桶，避免竹籤刺破垃圾袋，也可降低清潔人員收運垃圾時被刺傷的風險。對此，不少網友+1，也有許多人表示，「我都說不要竹籤，回家用筷子。」

把竹籤折斷　避免清潔人員受傷

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有網友在Threads發文，每次吃完鹹酥雞，都不會直接把使用過的竹籤丟進垃圾桶，而是先將竹籤折斷，再用原本裝食物的紙袋包好後丟棄，好奇其他人是否也有相同習慣？

貼文一出，網友大讚有同理心，不少人都會折斷竹籤再丟掉，「好習慣！我也會這麼做，折斷後再用紙袋包起來才丟掉，這樣比較安全」、「我也會，我媽都說：要折斷才不會害收垃圾的人戳到手！」「我也會這麼做，折斷之後再用紙袋，捲捲捲起來才丟，這樣比較安全」。

不少人拒絕拿竹籤　回家用筷子

也有網友指出，若不是要現買現吃，會跟店家講不要竹籤，回家用筷子吃，也有人會攜帶環保餐具出門，「我都說不要竹籤，回家用筷子~我覺得筷子比較方便~不過妳的方式很棒，很貼心」、「我完全不拿竹籤，有竹籤的我也會請老闆拔掉」、「我現在都是請店家不要給我竹籤」。原PO看完留言後則表示，「我現在才知道，其實可以請店家把竹籤拿掉，以後我也要！」

▲▼臨江夜市,通化夜市,鹹酥雞,夜市小吃（圖／記者蔡玟君攝）

急診醫師「達特傑生」就曾呼籲，大家在吃鹹酥雞、東山鴨頭等小吃時，如果有使用到木叉，可以在丟掉之前，順手把尖端弄凹，「這種puncture wound比較麻煩，通常都會需要服用預防性抗生素」，所以如果在丟棄前，能夠順手壓下去，就會好很多。

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關鍵字：

鹹酥雞竹籤處理垃圾安全環保餐具暖心習慣

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