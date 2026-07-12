7歲女童遭性侵亡！裸身陳屍地下室　爸心痛：頭臉都在流血





▲女童陳屍興建中的商場地下室，生前遭性侵。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一名7歲女童11日被發現陳屍於一處興建中的商場地下室，驗屍報告隨後證實，女童在生前遭性侵，最終因頭部重創身亡。這起事件曝光後，隨即點燃當地居民強烈憤怒情緒。

7歲女童失蹤 只找到冰冷遺體

NDTV、印度時報報導，這起事件發生在加濟阿巴德（Ghaziabad），受害女童的父母在這處興建中的商場擔任建築工人，平時一家人就住在工地附近的臨時住所。

但女童從10日晚間便失去蹤影，焦急的家人一直在找她。直到11日凌晨1點左右，警方接獲通報稱商場地下室內有一具女童遺體。

家屬聲稱，嫌犯以餅乾、飲料誘騙孩子進入建築物之後，隨即遭到2名男子性侵。

女童頭部嚴重受傷 疑從3樓扔下

死者家屬透露，女童遺體被發現時頭部嚴重受傷，全身多處骨折。女童父親稱，「她身上沒有任何衣物，頭和臉都在流血，手和腿似乎骨折，是被性侵謀殺」。

警方懷疑，女童可能是被人從這棟未完工建築的3樓直接扔下，但確切的事發過程有待釐清。消息人士透露，女童的頭部傷勢可能是被鐵棒擊中造成。

此案目前有2名嫌犯落網，其中一人為未成年人，並依涉嫌性侵、謀殺、綁架及兒童性犯罪保護法等罪名立案調查。警方正持續調閱監視器畫面並檢視相關證據，釐清案情全貌。

女童遇害消息傳開之後引發當地居民強烈不滿，部份的人試圖攻擊工地保全人員。當局已增派警力進駐維持現場秩序。