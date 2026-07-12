中市府追查中聯第3批致癌油流向　故宮晶華、路易莎再度中鏢

▲台中市食安處今（12）日公布最新追查進度，抓出第三批超標致癌油品，結果故宮晶華、路易莎又上榜。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

中聯油脂大豆沙拉油爆發一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標事件持續擴大！台中市食安處今（12）日公布最新追查進度，抓出第三批超標致癌油品（批號315-1150510）流向，故宮晶華、六福開發、路易莎咖啡等知名指標品牌又在名單中。目前全台受影響業者名單持續攀升，食安處已勒令全面停止使用並完成下架。

食安處指出，今日確認的第三批超標油品為中聯油脂5月10日生產的大豆原料油，檢出苯駢芘2.9 μg/kg，嚴重超過法定限量標準。該批原料油共出貨1305.85公噸給國內三大油脂大廠，分別為：福壽實業706.25公噸、福懋油脂353.8公噸及泰山企業245.8公噸，並進一步衍生出11項市售產品、共26個批號。

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在第二層流向部分，受影響下游業者共計274家。其中福壽實業下游占176家，包括故宮晶華、六福開發及路易莎等；福懋油脂下游則有98家，包含美食家食材通路及貴族世家等。此外，針對5月12日生產的第二批超標油品，名單中包括胖老爹炸雞、好樂迪KTV、全聯福利中心及遠百企業（愛買）等無一倖免。

截至今日，相關問題油品及預防性下架產品累計已回收6萬5374公斤。食安處強調，目前已鎖定中聯油脂4月至6月生產的29批產品進行地毯式追查，其中26批油品已送往第三方機構複驗，報告最快下週出爐。