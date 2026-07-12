颱風剛走愛心不停歇！台南做工行善團3路齊發　助弱勢修繕家園

▲台南市勞工局「做工行善團」颱風過後兵分3路，前往柳營、鹽水及安南區協助弱勢家庭修繕住宅。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



颱風過後修繕腳步不停歇！台南市勞工局「做工行善團」12日兵分3路，前往柳營區、鹽水區及安南區，頂著高溫投入弱勢家庭住宅修繕，各工會志工發揮水電、木工、泥水、油漆及鋁門窗等專業，攜手改善老舊住宅漏水、電線老化及無障礙設施不足等問題，協助弱勢家庭重建安全家園。

柳營區呂小姐身患疾病，仍努力工作維持家計，並照顧家中身心障礙親屬，無力負擔修繕費用。經柳營奇美醫院居家照顧服務員通報後，勞工局啟動修繕，由電氣、泥水、電子機械加工、鋁製品及木工等工會接力施工，陸續完成屋頂、鋁門窗、室內裝潢、無障礙坡道及地板、廚房磁磚等工程，12日再由油漆工會志工進場粉刷。大台南總工會副理事長陳美靜與理事溫金輝也送上便當及飲料，為志工補充體力。

安南區吳先生具有身心障礙身分，因病需頻繁就醫，家庭生計僅靠妻子打零工維持，住家客廳隔板老舊、廚房屋頂毀損，雨天漏水嚴重。12日由木工及電氣工會共同施工，增設頂樓樓梯出口防風雨門、整修廁所門，並重作廚房、客廳隔間及室內裝潢；電氣工會則重新規劃全屋線路及配電，降低老舊電線造成的用電風險。

鹽水區蔡老先生年邁且健康欠佳，需靠拐杖行走，子女又長期在外地工作，住家廚房及浴廁屋頂年久失修、逢雨漏水。做工行善團先由電氣工會完成斷電及臨時用電設置，再由泥水工會拆除舊灶台及屋頂，7日完成屋頂鋼板搭建及鋁門窗丈量，12日持續進行門框、牆面泥作補修。

台南市勞工局長王鑫基表示，做工行善團志工平日堅守工作崗位，假日仍犧牲休息時間投入公益修繕，以專業技術改善弱勢家庭居住環境，也減輕受助家庭的經濟負擔。未來將持續結合工會及社會資源，讓愛心與互助力量深入台南各個角落。