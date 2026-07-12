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愛愛前「被男友逼喝水」　妹子越想越怪！網戰翻：不是貼心

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲原PO納悶發問，為何做愛前男友一直叫她喝水。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者劉維榛／綜合報導

「我以為只是一種關心！」一名女網友透露，男友做愛前都會提醒她先喝水，甚至主動遞水，讓她好奇背後原因。文章曝光後，有人認為，可降低尿道感染風險；另一派則笑稱，男友只是想看女生「噴水」。事實上，婦產科醫師指出，做愛前喝水、事後排尿，加上前後清潔，都有助降低泌尿道及私密處感染風險。

一名女網友在Dcard發文表示，每次和男友做愛前，對方都會提醒她多喝水，甚至還會主動拿水給她喝，起初她一直以為只是男友體貼、擔心她口渴，因此沒有多想。不過，這樣的情況發生太多次，讓她開始好奇，「為什麼男生會希望女生做愛前多喝水？」「男生懂嗎？或是姐妹知道原因嗎？」

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男友愛愛前狂遞水　網吵翻：絕對不是貼心

文章曝光後，不少網友認為，最主要還是為了降低感染風險，「因為愛愛完需要尿尿！這超級重要」、「事後尿尿可以減少尿道感染的機率」、「做完要尿尿，不然容易尿道炎」。也有人分享自身經驗，「我前男友嘴巴很臭，我也是一直叫他喝水，不然真的很解（尷尬），會不會是口氣上的問題。」

另一派網友則認為，男方可能另有目的，「我自己也會喝水，甚至到一半跑去喝水，會叫到嘴乾，但男生除了想看潮吹…沒有其他推論了」、「想看妳噴水，怎麼可能是貼心的想法，想太多…男人這種生物」、「就只是想要妳濕一點或看妳噴而已，我男友也是，但他做完還是會叫我去尿尿」。

事實上，新竹國泰醫院婦產科主治醫師張瑜芹曾在粉專分享衛教指出，做愛前喝水除了補充水分，更重要的是方便事後排尿，有助將尿道中的細菌沖出，降低尿道感染風險。她也提醒，男女私密處都容易聚積細菌，加上陰道、肛門菌種不同，性愛過程若不注意清潔，容易增加陰道或尿道感染的機率。

張瑜芹也提醒，愛愛前後做好5件事，像是先洗澡、刷牙與喝水，減少口腔、下體感染的風險；性行為結束後，再次洗澡與上廁所可避免細菌、體液殘留在身體。

愛愛前：

1.洗澡

性愛時容易將肛門、陰道的細菌帶到尿道導致尿道炎；男性的下體同時也需要妥善清潔，避免藏汙納垢引發女伴陰道感染。

2.刷牙

這是許多人容易忽視的一步！口腔含有大量細菌，而清潔口腔可以減少口愛造成感染的機率。

3.喝水

事前喝水除了補充水分外，也是為了事後可以排尿，清出尿道的細菌。

愛愛後：

4.上廁所

在愛愛過程中，尿道口難免會有細菌殘留，為避免它們在尿道口增長，最好的方式就是用排尿將它們沖走。

5.簡單沖澡

完事後還是簡單清洗最好，以清水簡單沖洗下體，避免體液殘留外，也能保持私密處乾爽。

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