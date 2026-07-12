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芒果香裡學防災！玉井好芒壓軸登場　南消有獎徵答宣導連動型住警器

▲2026台南國際芒果節產地壓軸場「玉井好芒」熱鬧登場，玉井消防分隊進駐活動現場宣導防火及防災安全。（記者林東良翻攝，下同）

▲2026台南國際芒果節產地壓軸場「玉井好芒」熱鬧登場，玉井消防分隊進駐活動現場宣導防火及防災安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


2026台南國際芒果節產地壓軸場「玉井好芒」，12日在台南市玉井區青果集貨場熱鬧登場，現場結合農產展售、觀光文化、舞蹈、劇場、公益拍賣及趣味競賽，吸引大批民眾到場，台南市消防局玉井分隊也進駐活動現場，透過有獎徵答及互動宣導，將防火、防災觀念融入芒果產地盛會，讓民眾品嘗香甜芒果之餘，也能充實消防安全知識。

▲2026台南國際芒果節產地壓軸場「玉井好芒」熱鬧登場，玉井消防分隊進駐活動現場宣導防火及防災安全。（記者林東良翻攝，下同）
玉井分隊指出，這次宣導內容包括公共場所防火、夏季水域遊憩安全、爆竹煙火安全、鋰電池正確使用，以及弱勢族群居家防火等項目，並加強推廣「連動型住宅用火災警報器」，讓民眾了解火災初期預警的重要性。

▲2026台南國際芒果節產地壓軸場「玉井好芒」熱鬧登場，玉井消防分隊進駐活動現場宣導防火及防災安全。（記者林東良翻攝，下同）
台南市長黃偉哲表示，夏季正值用電高峰，民眾應牢記用電「5不1沒有」原則，包括用電不超載、電線不綑綁折損、插頭不潮濕污損、電源插座不用不插、電器旁不放易燃物，以及沒有安全標章的電器不購買、不使用，並應定期檢查家電及電線狀況，避免電氣因素引發火災。

▲2026台南國際芒果節產地壓軸場「玉井好芒」熱鬧登場，玉井消防分隊進駐活動現場宣導防火及防災安全。（記者林東良翻攝，下同）
台南市消防局長楊宗林指出，連動型住警器能偵測煙霧或熱源，並與住宅內其他警報器互相連動，只要其中一台偵測到異常，裝設在不同空間的警報器便會同步發出警報，讓住戶及早發現火警，爭取逃生及應變時間。

▲2026台南國際芒果節產地壓軸場「玉井好芒」熱鬧登場，玉井消防分隊進駐活動現場宣導防火及防災安全。（記者林東良翻攝，下同）
楊宗林說，連動型住警器特別適合樓層較多的住宅，或家中有長者、幼童及行動不便者的家庭使用，可避免火警發生在不同樓層或較遠房間時，住戶未能及時聽見警報，有助提升整體居家防火安全。

▲2026台南國際芒果節產地壓軸場「玉井好芒」熱鬧登場，玉井消防分隊進駐活動現場宣導防火及防災安全。（記者林東良翻攝，下同）

消防局第二救災救護大隊大隊長王騰毅表示，住警器應裝設於住宅每一樓層、臥室及走道的天花板或適當位置，並應每月至少自行測試一次，定期檢查及更換電池，確保設備正常運作。


活動現場也提供住警器申請及補助相關資訊，低收入戶或特殊家庭將列為優先補助對象，消防局並鼓勵一般民眾主動裝設住警器，透過及早示警降低火災傷亡風險。

▲2026台南國際芒果節產地壓軸場「玉井好芒」熱鬧登場，玉井消防分隊進駐活動現場宣導防火及防災安全。（記者林東良翻攝，下同）
玉井分隊另提醒，民眾購買爆竹煙火時，應選擇具有合格認可標示的產品，並依照使用說明施放。施放前須確認周邊沒有易燃物，並遠離人群、車輛及建築物。

▲2026台南國際芒果節產地壓軸場「玉井好芒」熱鬧登場，玉井消防分隊進駐活動現場宣導防火及防災安全。（記者林東良翻攝，下同）
消防人員表示，未滿12歲兒童施放一般爆竹煙火時，應由父母、監護人或實際照顧者陪同；如遇未爆煙火，切勿立即靠近、撿拾或再次點燃，應先等待一段時間，再依安全方式妥善處理，避免發生意外。

▲2026台南國際芒果節產地壓軸場「玉井好芒」熱鬧登場，玉井消防分隊進駐活動現場宣導防火及防災安全。（記者林東良翻攝，下同）
玉井分隊強調，消防安全應落實在日常生活中，藉由參與地方大型活動接觸民眾，以輕鬆互動的方式傳遞正確防災觀念，期盼將防火知識帶進每個家庭，共同守護居家及公共安全。

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關鍵字：

芒果防災玉井南消住警器

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