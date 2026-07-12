護專生深夜離奇陳屍客家文物館　高大成曝可能死因：酒精不耐症

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市三民區客家文物館今（12）日清晨驚傳死亡案件，一名李姓少年被人發現倒臥在客家文物館走道，已明顯沒有生命跡象。警方獲報到場後確認人已死亡，後續查出死者身分，是一名今年11月才滿18歲的李姓護專生，目前檢方已經進行相驗，而知名法醫高大成推論死因很有可能是「ALDH2代謝酵素缺陷」。

▲知名法醫高大成分析李姓護專生的可能死因。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對李姓少年可能死因，知名法醫高大成分析，如果死者生前確實曾接觸酒精，不排除可能與酒精不耐症引發心律不整有關。高大成指出，台灣有相當高比例民眾有ALDH2代謝酵素缺陷，也就是俗稱的酒精不耐症，這類人喝酒後容易出現臉紅、心跳加速、喘不過氣、身體不適等反應，嚴重時可能刺激心臟節律，造成心律不整，甚至引發心室顫動，短時間內危及生命。

高大成表示，外界常以為酒精濃度不高就不會出事，但對酒精不耐症者來說，並不是喝很多才會有危險，有些人少量飲酒後就可能出現嚴重反應，尤其年輕人若不清楚自己的酒精耐受狀況，又在同儕影響下接觸酒精，風險就會升高。他也提醒，若飲酒後出現臉紅、心跳加速、胸悶、喘不過氣、意識不清或突然倒下，必須立即求救，千萬不要逼不會喝酒、喝酒容易臉紅或身體不適的人飲酒。

▲李姓少年被發現陳屍在客家文物館 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

不過，李姓少年真正死因仍須等待檢警相驗與後續鑑定釐清。由於李姓少年今年11月才滿18歲，仍屬未成年，警方對相關案情也相當謹慎處理。目前初步清查，現場並未發現明顯打鬥痕跡，詳細死亡原因仍待檢警相驗結果與後續調查進一步釐清。至於是否涉及未成年人取得酒類商品，警方也將函請相關單位釐清超商販售酒類商品給未成年人的相關責任。

這起案件發生在12日清晨6時許，有民眾在客家文物館走道發現李姓少年倒臥地面，嚇得趕緊報警處理。警方與救護人員到場後，確認李姓少年已明顯死亡，初步研判死亡時間可能已超過2到3小時。現場也在少年身旁發現含有酒精類的不明液體，至於該液體與死亡原因是否有關，仍待進一步釐清。

檢警稍早在高雄市立殯儀館進行相驗，李母帶著一名妹妹、弟弟以及男性友人到場。李母表示，孩子平常沒有喝酒習慣，身體也都很健康，沒有什麼疾病，完全不清楚為什麼會發生這樣的事。她難過表示，一切來得太突然，不知道為什麼會這樣，現在頭很暈、很難過，無法再多說下去。