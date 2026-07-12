中國將公布第2季GDP　法人預測較第1季放緩

▲甘肅金昌一處工廠。（圖／VCG）



文／中央社

中國國家統計局15日將公布今年上半年經濟數據。根據多家法人研究機構預計，第2季中國GDP增幅介於4.2%至4.5%，較第1季滑落，今年上半年GDP增長有望保持在4.5%至4.7%之間。

中國媒體時代週報綜合8家機構對第2季GDP的預測，均認為中國第2季GDP增幅較第1季回落。其中4家預計第2季GDP年增4.5%，2家預計4.4%，1家預計4.7%，1家預計4.2%。中國第1季GDP年增為5%。

報導表示，市場普遍認為第2季中國經濟總體運行平穩，但修復力度較第1季減弱。民銀研究認為，受外部形勢變化、財政政策力度邊際放緩以及居民資產負債表壓力等因素影響，中國第2季經濟呈現出外需強於內需、上游強於下游、新動能強於舊動能的「K型分化」特徵。

報導表示，上述法人機構預測今年上半年GDP增速有望保持在4.5%至4.7%之間。

粵開證券首席經濟學家、研究院院長羅志恆認為，下半年中國經濟走勢取決於「房地產」和「出口」兩個關鍵因素。出口規模中的1/5以及出口增幅中的一半貢獻來自人工智慧（AI），當前出口表現與AI的發展有密切關係，即AI發展好、出口有保障。

不過，羅志恆表示，同時要看到房地產市場調整是否仍然持續。雖然部分一線城市的中古屋價格有趨穩，但全中國房地產銷售、投資仍面臨壓力。未來穩定房地產市場，既需要推動需求恢復，也需要優化供給，並進一步改善地方政府穩地產能力。

下半年中國出口方面，分析機構西部宏觀認為，全球製造業周期回升和中美關係階段性緩和，將繼續支撐中國出口和貿易鏈。中美經貿環境改善有助於改善企業對訂單、庫存、投資和供應鏈布局的預期，恢復企業展開國際貿易和增加資本開支的信心，為出口保持韌性提供支撐。

報導表示，綜合多家機構判斷，中國今年整體經濟節奏可能呈現「U型走勢」，預計第3季GDP增幅約為4.7%，第4季約為4.8%，全年GDP增幅可能或落在4.5%至4.7%之間。

中國國務院總理李強今年3月在政府工作報告中宣布，今年經濟發展主要預期目標是成長4.5%至5%，創1991年以來新低。