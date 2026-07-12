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賣場突收大筆善款和1封信！真相曝光...網淚喊：你已長成善良樣子

▲▼南韓零售商「易買得」（EMART）因禁韓令而全面退出中國市場（圖／達志影像／newscom）

▲男子因童年時期曾在賣場偷拿文具，20年來始終耿耿於懷，最近做出補償。（圖／達志影像／newscom）

文／CTWANT

南韓一名男子因童年時期曾在賣場偷拿文具，20年來始終耿耿於懷，近日特地回到當年的賣場，在捐款箱留下25萬韓元（約新台幣5300元）及一封親筆信，向業者表達遲來20年的歉意。暖心故事曝光後，引發大批網友紛紛留言稱讚：「真正的誠實，就是勇於承認過去的錯誤。」

根據韓媒報導，忠清北道清州市E-Mart（易買得）清州店員工，上月底在店內公益捐款箱「Dream Box（夢想箱）」內，發現一封信與25萬韓元現金。

寫信的男子表示，自己約20年前曾造訪該賣場，當時因年少無知與一時好奇，未經付款便將一個鉛筆盒及文具帶走。多年來，他始終對此事感到後悔與羞愧，因此決定返回當年的賣場，希望補償當年未支付的款項。

該名男子在信中寫著自己一直都在反省，希望以這筆錢表達懺悔與歉意。如願意收下將非常感謝。今後定會成為一個正直的人。E-Mart表示，已於7月2日將這筆善款全數轉交清州市政府，未來將用於協助弱勢民眾。

消息曝光後，引發韓國網友熱烈回響，不少人留言表示，「任何人都可能犯錯，重要的是願意反省並改正」、「你早已成為一個誠實的人」、「看得出來你已經長成善良的大人」。

據了解，「Dream Box」是韓國自2024年7月起設置於大型賣場的公益捐贈箱，民眾可捐贈食品、生活用品或善款，再透過食物銀行與食物市集等公益機構，轉送給有需要的弱勢家庭。

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