台中男大鬧急診室罵護理師「蕭查某」　判3月上訴逆轉無罪確定

▲台中高分院認定黃男罪證不足，判無罪確定。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區黃姓男子去年女兒不慎遭堆高機壓傷腳趾，疑因不滿醫護人員的救護方式，以及院方針對孩子傷勢而通報社工，黃男心生不滿，在急診室內大罵護理師「蕭查某」，並拍打護理站櫃檯，簡易庭一審依違反醫療法等罪判刑3月，得易科罰金；台中地院二審則認為黃行為未達恐嚇、脅迫程度，撤銷改判無罪；檢察官針對辱罵護理人員部分再上訴，但台中高分院認定罪證不足，駁回上訴，黃男無罪確定。

檢警調查，黃男去年5月30日中午，因未成年女兒不慎遭堆高機壓傷腳趾，由救護車送往光田醫院向上院區急診室救治，但黃開車抵達醫院後，不滿醫護人員對孩子的緊急救護處置，以及醫院針對孩子傷勢應依法通報社工到場處理，但黃疑因等待社工時間過久，在急診室護理站以「蕭查某」等語辱罵高姓護理師，並有不斷咆哮及拍打櫃檯行為。

案經高女報警，警方到場逮補黃男，且黃男於偵訊時對犯行坦承不諱，檢方依公然侮辱、違反醫療法等罪起訴黃男。

豐原簡易庭審酌，黃男因一時無法控制情緒，在醫事人員執行醫療業務時，以言詞公然侮辱身為醫事人員的高女，且在急診室咆哮、拍打護理站櫃檯，未能尊重醫事人員，致使高女人格法益受到侵害，減損醫事人員士氣及醫療品質，考量黃在偵結前終能坦承犯行，雙方均無和解意願，將黃男判刑3月，得易科罰金。

黃男不服上訴，他坦承有罵「蕭查某」以及拍打櫃檯等行為，但否認有公然侮辱、對醫事人員施暴，辯稱他是因為許多護理師在他後面大聲罵，他才在急診室門口說了一句「蕭查某」，沒有特別指誰，也沒有妨害對方工作等語。

台中地院二審勘驗監視器畫面，認為雙方爭執時間尚短，雖「蕭查某」一詞有冒犯意味，但不足以貶損其個人人格及社會評價；黃與護理人員對話時，雖有將手舉起，但未伸進櫃檯內，不像是作勢毆打的舉動，而他拍打完櫃檯，也未見護理人員有閃躲的反應，難認有強暴、脅迫行為，撤銷改判黃無罪。