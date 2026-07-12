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神棍性侵3女350次！她遭淫辱200次獲賠130萬...二審一原因歸零

▲台中高分院。（圖／記者白珈陽攝）

▲神棍性侵女信徒，1原因判免賠。（圖／記者白珈陽攝）

記者劉人豪／台中報導

台中一名神棍以宗教名義誆騙女信徒，藉機性侵5人長達15年，刑事二審被判16年。其中3名女信徒對神棍求償合計2400萬，其中一名A女把劉男當尊者供養，還當了他乾女兒，卻遭性侵200多次，民事庭他要賠償3名被害人共380萬元。案件上訴到二審後，台中高分院認為其中1名被害人遭侵害行為發生於2009年8月至2011年夏天間，遲於2025年5月27日始提起訴訟請求賠償，超過10年而罹於消滅時效，一審的130萬元全數駁回，另2名被害人則維持120萬、130萬。

檢方調查，劉男自2009年接手過世母親設立的西方如來寺佛堂，對外宣稱，母親已經升天成佛，成為無量金菩薩，現在欲降駕救世、普度萬民，15年間以話術騙取5位女信眾與自己發生性關係，甚至要求簽下「性愛同意書」，犯罪次數至少58次。

台中地院一審依48個強制性交等罪，判劉男3年至4年不等刑期，總計168年，合併應執行10年；台中高分院二審改判加重為16年。

其中3名被害女信眾對劉男提出民事求償，分別求償600萬、800萬以及1000萬。A女說，被劉男洗腦「你這輩子是紅顏薄命，會去當酒家女，要用錢或身體跟老師換，你跟男友會做的事，都要回來跟老師做，你全心全意奉獻，男友就會回來。」受害2年間，以每週1到2次的頻率遭性侵得逞，合計次數高達200多次，更遭他人以異樣眼光看待，精神跟事業都受影響。

B女說，劉男稱「我把你X下去也是在幫你，你說出去我就很衰，需要你寫性愛同意書。」甚至還抱怨「跟你修X很無聊、連修X都要我教，難怪你老公要去外面找女人」2年間遭性侵50多次。

C女說，劉男說「老師認為你會去當酒家女，你要愛老師，聽老師的話，學習愛人，且要跟老師修X，否則無法改變命運，你去告發會對我不利，犧牲自己幫助你，需要你簽性愛同意書給我保管。」3年7個月期間內，遭性侵100多次。

劉男雖不爭執性行為時地與次數，但認為大多已將罹於時效，且認為3名女子說詞與先前有出入。加上，事發地點不是在佛堂，而是汽車旅館，認為都是配合性交，並非不能自由決定，甚至B女曾主動說，因為自己長得像爸爸，要簽性愛同意書保護雙方。

法院認為，劉男利用女子感情不順，以宗教名義造成女子心理壓力極大，深怕厄運降臨，足以壓制女子意思自由，不斷以修行等名義洗腦女子。

中院說，告訴3人均為佛堂信徒，A女甚至是劉男乾女兒，劉男利用信任與尊敬，藉機行強制性交，認為賠償A女130萬、B女130萬、C女120萬較為適當。

案件上訴後，法院認為A女侵害行為發生於2009年8月至2011年夏天間，而A女遲於2025年5月27日始提起附帶民事訴訟請求賠償，自侵權行為時起已逾10年而罹於消滅時效，不因A女是否於知悉後2年內請求損害賠償而受影響，判決130萬賠償廢棄，B女、C女維持130萬、120萬。

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遭神棍性侵200次獲賠130萬　二審一原因歸零！

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