狂砍4千棵路樹？　北市府稱基於公共安全考量：針對造謠已蒐證

記者鄭佩玟／台北報導

近日台北市大規模移除樹木議題持續延燒，不少民眾質疑市府未充分說明原因，甚至連風雨影響不大的民生社區，也傳出颱風期間仍有樹木遭砍除。台北市府公園處長藍舒凢（同凡）今（12日）回應，網路上謠傳「市府砍除超過4000棵樹木」，甚至影射「為無人機侵襲開方便之門」的相關說法係嚴重扭曲事實、煽動社會恐慌，公園處已與警方展開蒐證。處長也指出，樹木修剪與移除是基於公共安全考量，若放任感染病害、腐朽的樹木存在，颱風期間恐造成倒樹傷人事故。

不少市民對於北市多個行政區接連出現砍樹情形感到不解，認為市府並未清楚說明移除原因。網路上也出現各種揣測，其中甚至有人質疑是否與中國無人機平面偵蒐有關。民進黨台北市議員洪婉臻日前也揭露，根據北市府統計，台北市2024年共移除行道樹1,425株；2025年因樹木移除及天災減損，共減少3,164株，較前一年增加約122%。然而去年新補植僅778株，補植比例約24.6%，不到四分之一。換言之，減少3,164株，僅補回778株，實際淨減2,386株。

公園處今日駁斥，這樣的假消息已嚴重扭曲事實，更煽動社會恐慌。公園處長強調，公園處修樹是為了公共安全，難道要為了有心人士惡意幻想的無人機，而坐視生病的樹木倒塌、造成死傷意外？這樣的謠言已經違反《社會秩序維護法》，公園處與北市刑大已展開蒐證。公園處長表示，相較於因安全考量而移除3164棵樹木的同時，114至115年度，市府包含公園處、大地處及都發局合計就新增植樹超過13225株。另外關於網上傳播質疑公園處濫砍的貼文，公園處也一一澄清。

1.永康社區這一案，大安區公所昨日已清楚說明，那棵水黃皮感染木材腐朽菌，且醫治無效，為避免颱風樹倒而派工先行處理。



2.民生社區這一案，松山區公所也已說明，那棵樹確診感染褐根病，而且已事先公告移除原因，同樣為避免颱風樹倒而派工先行處理。

3.新和國小這2棵樹，公園處四月底請專家會勘過，也是確診感染褐根病，為避免樹倒意外傷及學校孩子，所以派工移除。

4.士商路這一案，都發局也清楚說明，那是私人土地要更換樹種，而且原本的黑板樹有竄根破壞路面的問題，這正是中央政府明白說過，不建議種植黑板樹的原因，所以市府要求申請人綠覆率不得減少，而且要維持士商路雙排喬木的規劃，符合條件才同意更換樹種。

5.行善路這一案，連原發文者都澄清是私人社區，但仍有不少網友誤認是市府砍伐，因此一併澄清。

公園處長強調，所謂「北市砍樹超過4000棵」，不是事實，事實是，去年移除3164棵樹之中，其中佔比超過八成、也就是2630棵樹是因為「自然死亡」、「腐朽」、「病蟲害」、「天災」等自然原因，而剩下的二成不到，也是因為車輛撞斷、樹木長到柏油路上等原因而必須移除，完全不是市府「亂砍樹」。

公園處說明，市府修樹是為了公共安全考量，以2024年康芮颱風為例，一次颱風就吹倒2800棵，造成市民財產受損、也延遲了復原速度阻礙市民通勤。市府基於本次巴威颱風的防災業務優先、災後再向外界細部說明，希望市府同仁的努力不該被扭曲、抹煞。