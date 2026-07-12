　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 政治烽火線 ET筋斗雲

狂砍4千棵路樹？　北市府稱基於公共安全考量：針對造謠已蒐證

記者鄭佩玟／台北報導

近日台北市大規模移除樹木議題持續延燒，不少民眾質疑市府未充分說明原因，甚至連風雨影響不大的民生社區，也傳出颱風期間仍有樹木遭砍除。台北市府公園處長藍舒凢（同凡）今（12日）回應，網路上謠傳「市府砍除超過4000棵樹木」，甚至影射「為無人機侵襲開方便之門」的相關說法係嚴重扭曲事實、煽動社會恐慌，公園處已與警方展開蒐證。處長也指出，樹木修剪與移除是基於公共安全考量，若放任感染病害、腐朽的樹木存在，颱風期間恐造成倒樹傷人事故。

不少市民對於北市多個行政區接連出現砍樹情形感到不解，認為市府並未清楚說明移除原因。網路上也出現各種揣測，其中甚至有人質疑是否與中國無人機平面偵蒐有關。民進黨台北市議員洪婉臻日前也揭露，根據北市府統計，台北市2024年共移除行道樹1,425株；2025年因樹木移除及天災減損，共減少3,164株，較前一年增加約122%。然而去年新補植僅778株，補植比例約24.6%，不到四分之一。換言之，減少3,164株，僅補回778株，實際淨減2,386株。

公園處今日駁斥，這樣的假消息已嚴重扭曲事實，更煽動社會恐慌。公園處長強調，公園處修樹是為了公共安全，難道要為了有心人士惡意幻想的無人機，而坐視生病的樹木倒塌、造成死傷意外？這樣的謠言已經違反《社會秩序維護法》，公園處與北市刑大已展開蒐證。公園處長表示，相較於因安全考量而移除3164棵樹木的同時，114至115年度，市府包含公園處、大地處及都發局合計就新增植樹超過13225株。另外關於網上傳播質疑公園處濫砍的貼文，公園處也一一澄清。

1.永康社區這一案，大安區公所昨日已清楚說明，那棵水黃皮感染木材腐朽菌，且醫治無效，為避免颱風樹倒而派工先行處理。
▲北市公園處駁斥亂砍樹。（圖／公園處提供）

2.民生社區這一案，松山區公所也已說明，那棵樹確診感染褐根病，而且已事先公告移除原因，同樣為避免颱風樹倒而派工先行處理。

▲北市公園處駁斥亂砍樹。（圖／公園處提供）

3.新和國小這2棵樹，公園處四月底請專家會勘過，也是確診感染褐根病，為避免樹倒意外傷及學校孩子，所以派工移除。

4.士商路這一案，都發局也清楚說明，那是私人土地要更換樹種，而且原本的黑板樹有竄根破壞路面的問題，這正是中央政府明白說過，不建議種植黑板樹的原因，所以市府要求申請人綠覆率不得減少，而且要維持士商路雙排喬木的規劃，符合條件才同意更換樹種。

▲北市公園處駁斥亂砍樹。（圖／公園處提供）

5.行善路這一案，連原發文者都澄清是私人社區，但仍有不少網友誤認是市府砍伐，因此一併澄清。

公園處長強調，所謂「北市砍樹超過4000棵」，不是事實，事實是，去年移除3164棵樹之中，其中佔比超過八成、也就是2630棵樹是因為「自然死亡」、「腐朽」、「病蟲害」、「天災」等自然原因，而剩下的二成不到，也是因為車輛撞斷、樹木長到柏油路上等原因而必須移除，完全不是市府「亂砍樹」。

公園處說明，市府修樹是為了公共安全考量，以2024年康芮颱風為例，一次颱風就吹倒2800棵，造成市民財產受損、也延遲了復原速度阻礙市民通勤。市府基於本次巴威颱風的防災業務優先、災後再向外界細部說明，希望市府同仁的努力不該被扭曲、抹煞。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
具俊曄爆「沒放棄大S遺產」！下周調解登場　力爭子女繼承權益
中聯「3批致癌油」已回收144公噸　影響58品項
護專生陳屍客家文物館　高大成曝可能死因：酒精不耐症
這是39歲的人？　梅西上身「魔鬼筋肉」震撼全球
快訊／2縣市大雨特報！下到深夜
遭神棍性侵200次獲賠130萬　二審一原因歸零！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

狂砍4千棵路樹？　北市府稱基於公共安全考量：針對造謠已蒐證

扁嫂剩28.5公斤慶生網詛咒去死　陳水扁怒：這不是委屈什麼是委屈？

中共資訊戰醜化賴清德捧鄭麗文　綠委：它所讚揚的正是台灣最大威脅

縣市長選戰初探／綠「守5搶3拚2」　1地恐失守、5縣市拚藍天換綠地

縣市長選戰初探／藍3縣市派系分裂恐淪陷 　力守新北突圍高雄

北京主張「擁有巴丹島主權」　菲媒：怎不向俄羅斯要回海參崴？

轟凌濤刻意詆毀！　陳智菡護柯文哲：他談賴清德的原話不是如此

佀廣洋羨慕哥哥當兵很酷　律師籲桃市府：申請改判體位可馬上入伍

佀廣洋120公斤沒當兵？　名嘴曬2020年照片：應公開兵役體檢紀錄

巴威離台菜價漲！北市蔬菜水果到貨量減少　平均漲價10多元

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

國3草屯段大雨自小客變「瘋狂陀螺」　猛轉360度第一視角畫面曝

巴威豪雨水位持續上升！石門水庫相隔618天再度洩洪　壯觀畫面曝

巴威加速通過北部海面　陸警縮小至13縣市

台中唯一營業百貨！漢神開門「人潮擠爆」　櫃姐崩潰：我恨你們

哈米尼葬禮驚見「超市冷藏車」運靈柩　芬蘭民眾傻眼

狂砍4千棵路樹？　北市府稱基於公共安全考量：針對造謠已蒐證

扁嫂剩28.5公斤慶生網詛咒去死　陳水扁怒：這不是委屈什麼是委屈？

中共資訊戰醜化賴清德捧鄭麗文　綠委：它所讚揚的正是台灣最大威脅

縣市長選戰初探／綠「守5搶3拚2」　1地恐失守、5縣市拚藍天換綠地

縣市長選戰初探／藍3縣市派系分裂恐淪陷 　力守新北突圍高雄

北京主張「擁有巴丹島主權」　菲媒：怎不向俄羅斯要回海參崴？

轟凌濤刻意詆毀！　陳智菡護柯文哲：他談賴清德的原話不是如此

佀廣洋羨慕哥哥當兵很酷　律師籲桃市府：申請改判體位可馬上入伍

佀廣洋120公斤沒當兵？　名嘴曬2020年照片：應公開兵役體檢紀錄

巴威離台菜價漲！北市蔬菜水果到貨量減少　平均漲價10多元

台中2警蹲路邊「徒手清溝」全身濕　網嘆：這不是正常畫面

挪威「童話」8強落幕！哈蘭德絕美女友暖喊：永遠為你驕傲

具俊曄爆「沒放棄大S遺產」！下周調解登場　力爭子女繼承權益

中聯「3批致癌油」已回收144公噸　影響58品項

羅戈手肘「卡卡」下二軍但不影響明星賽！穿梅西球衣開心比YA

祖母代收教召令　基隆男未向部隊報到下場曝

7歲女童遭性侵亡！裸身陳屍地下室　爸心痛：頭臉都在流血

從「上帝之手」到貝克漢！英阿恩怨跨越40年　世界盃4強再度狹路相逢

她剛離婚就中頭獎！　前夫想分產「法院認證一毛也拿不到」

五月天阿信認「和黃山料是難兄難弟」當眾問：被罵的感覺如何？

【櫃姐崩潰】台中唯一營業百貨！　漢神開門「人潮擠爆」

政治熱門新聞

綠議員批放颱風假「經濟損失450億」　蔣萬安霸氣回應

扁嫂剩28.5公斤慶生被網友詛咒　陳水扁：這不是委屈什麼是委屈？

佀廣洋120公斤沒當兵？　名嘴曬2020年照片：應公開兵役體檢紀錄

6國議員登海巡艇視察金門！北京怒跳腳　IPAC執行長：我的主意

巴威離台！北市拼上班日前恢復市容　蔣萬安晚間慰問市府同仁

快訊／明天不放！巴威加速離台　北北基桃明正常上班上課

巴威釀113人受傷！全台撤離1.4萬人

近3年赴中遭押累計385人　綠：危邦莫入！

凌濤開炮柯文哲　「2024撕藍白協議又想跟賴清德合作」

轟凌濤是刻意詆毀　陳智菡發聲護柯文哲

張景森批防颱假討好選民　蔣萬安：中央預測北部有嚴重影響

北京主張「擁有巴丹島主權」　菲媒：怎不向俄羅斯要回海參崴？

佀廣洋羨慕哥哥當兵很酷　律師籲桃市府：申請改判體位可馬上入伍

北京稱擁有菲律賓巴丹島　一張圖看懂4手法！跟對付台日高度一致

更多熱門

相關新聞

北市蔬菜水果到貨量減少　平均漲價10多元

北市蔬菜水果到貨量減少　平均漲價10多元

巴威颱風對台北市帶來強風驟雨，台北市長蔣萬安今（12日）上午主持防颱會議，統計至今上午7時，北市災情584件，以路樹倒塌最多。至於颱風過後蔬果價格漲，今蔬菜到貨量為559公噸，比前一天減少413公噸，每公斤平均交易價格上漲13.7元，今天水果到貨量為244公噸，比前一天少229公噸，平均價格上漲11.7元。北市產發局分析，主要是因為巴威颱風登陸，影響中南部採收減少，加上周一休市需求增加，今天價格比較高，預定周三、四會進行第三波平抑物價準備。

張景森批防颱假討好選民　蔣萬安：中央預測北部有嚴重影響

張景森批防颱假討好選民　蔣萬安：中央預測北部有嚴重影響

網盼災後復原假　蔣萬安：中央已宣布陸警海警都解除

網盼災後復原假　蔣萬安：中央已宣布陸警海警都解除

巴威颱風遠離　台北市1700恢復紅黃線管制

巴威颱風遠離　台北市1700恢復紅黃線管制

台北放颱風假「一早出大太陽」　網戰翻

台北放颱風假「一早出大太陽」　網戰翻

關鍵字：

台北砍樹公園處

讀者迴響

熱門新聞

17歲護專男陳屍客家文物館　母接死訊悲痛錯愕

巴威「繞過台灣」往大陸　原因曝光

月給孫4千元！72歲嬤一停匯款　女兒1舉動讓她心寒

魔王級挑戰來了！巴威走後各地飛機「朝桃機前進」

索爾洛特害挪威淘汰　球迷怒灌爆IG

富國島快艇翻覆「全船落海」 15死

快訊／南非25歲國腳亞當斯驚傳離世

綠議員批放颱風假「經濟損失450億」　蔣萬安霸氣回應

二伯品牌爭議延燒！再抓包「10款撞設計」對比圖曝光

二伯早就被盯4年！陳沂揭「日牌沒提告原因」

貝林漢姆梅開二度　英格蘭2比1闖4強

世界盃4強賽程出爐還創兩空前紀錄

延長賽兩度破門！阿根廷3比1闖4強

世足賽球衣幾乎都賣光！33歲台女星「穿童裝size進場」

高雄騎士臥血泊「骨肉分離」搶救中

更多

最夯影音

更多
巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈

巴威「下半天最接近」！　氣象署示警：雨非常猛烈
17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

17年來首次！桃園溪水暴漲沖斷唯一吊橋　露營區損失60萬超心痛

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

直擊「全台最難訂餐廳」人潮　訂位客興奮直呼：天公有保佑

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

不敵狂風！彰化市老木屋倒塌扯斷電線　狂噴火光險釀災

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

巴威發威！蘆洲「天降招牌」砸4機車...現場畫面曝

熱門快報

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

台灣經典美味起酥蛋糕開箱

「文里補習班」開課啦！一起來看看哪間經典名店的起酥蛋糕最適合你吧~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面