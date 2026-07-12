她剛離婚就中頭獎！　前夫想分產「法院認證一毛也拿不到」

▲美國一名女子離婚後刮刮樂中頭獎，前夫卻想分一杯羹，引發一系列法律戰。（示意圖／CFP，下同。）



記者吳美依／綜合報導

美國羅德島州女子瓦雷拉（Ana Varela）正式離婚後，買了一張刮刮樂碰運氣，幸運中頭獎400萬美元（約新台幣1.3億元）。未料，前夫得知後竟也想要分一杯羹，因此引發一系列法律戰。但該州最高法院最終裁定，他一毛錢都拿不到。

離婚20多天後中頭獎 前夫竟想分產

瓦雷拉與前夫2020年10月8日離婚正式生效，雖然她購買刮刮樂的確切日期無法確定，但兩造均同意介於10月29至31日之間，也就是離婚生效後20多天，並於同年11月4日領取獎金。

不過，前夫蒙泰羅（Daniel Monteiro）卻在2021年9月試圖推翻離婚判決，以「離婚手續有瑕疵」為由，主張這張刮刮樂是在2人仍存在婚姻關係時購買，應該列入共同財產分配。

家事法院也承認，當初因新冠疫情期間的行政疏失，導致離婚文件未依規定間隔20天登錄，程序上確有不當。

不過，羅德島州最高法院法官薩特爾（Paul A. Suttell）指出，即便離婚程序存在幾處瑕疵，這些錯誤都不能抹殺離婚事實。他更直指，根本不是程序瑕疵，而是瓦雷拉中獎一事，「導致一樁看似和平的離婚，變成一場激烈的爭論」。

最終，該州最高法院6月30日裁定，這張刮刮樂確實是在離婚生效後購買，意味著獎金並非夫妻共同財產，而是瓦雷拉個人財產，蒙泰羅一毛錢都拿不到。

她保住幸運獎金 前夫不滿判決結果

《每日郵報》指出，頭獎得主可選擇分期領取全額400萬美元，或一次性領取260萬美元（約新台幣8350萬元）。瓦雷拉當年選擇了後者，並在稅後實領近200萬美元（約新台幣6422萬元）。

其律師赫蒙德（Nicholas J. Hemond）表示，當事人對判決結果感到滿意，也很感謝法院的謹慎關照。他特別呼籲民眾，「不論離婚看起來多麼和平，都應該尋求專業律師協助」，以免一不小心導致情況急轉直下。

蒙泰羅則對結果表示失望，認為法院對州法律的解釋有所偏差。